Donald Trump declaró este lunes que no está “contento” con México por su labor contra el narcotráfico y consideraría ordenar ataques militares contra los carteles de ese país. El presidente estadounidense aseguró que mantiene conversaciones con el gobierno mexicano y que “saben” cuál es su postura.

"¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien", expresó Trump desde la Casa Blanca, y afirmó: "No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo". El presidente apuntó también que cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos por las drogas: "Pongámoslo así: no estoy contento con México", agregó.

EE. UU. obligado a actuar en México

Trump vinculó la posibilidad de atacar objetivos dentro de México con los resultados obtenidos por las operaciones militares desplegadas recientemente por su administración. Según dijo, los esfuerzos en el Caribe y el Pacífico han reducido el tráfico de drogas por vía marítima en un 85 por ciento, lo que, a su juicio, empuja a los grupos criminales a reforzar sus actividades en tierra. Bajo este argumento, señaló que Estados Unidos tendría que considerar acciones más directas contra los carteles, aun cuando ello implique intervenir en territorio extranjero.

El mandatario también sugirió que, de plantearse una operación militar de este tipo en el Congreso, contaría con el respaldo tanto de demócratas como de republicanos. A su juicio, solo quienes estuvieran “locos” se opondrían a una medida orientada a frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

“Conocemos las rutas. Sabemos la dirección de cada capo de la droga. Sabemos sus direcciones. Sabemos cómo son las puertas de sus casas. Lo sabemos todo de cada uno de ellos”, dijo Trump.

Operaciones en el Caribe y el Pacífico

Las palabras de Trump llegan tras semanas de actividad militar estadounidense en aguas del Caribe, medidas que Washington enmarca en su estrategia para “desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo”. En este periodo, Estados Unidos ha llevado a cabo 21 ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de 83 muertos, según recuentos basados en comunicados oficiales.

Un día antes de las declaraciones sobre México, el Comando Sur informó de un nuevo ataque en aguas internacionales del océano Pacífico. La operación, dirigida contra una embarcación señalada como vinculada al tráfico de drogas, dejó tres presuntos narcotraficantes muertos.

Tensiones con Venezuela y un mensaje hacia Maduro

El despliegue militar también ha tensado las relaciones con Venezuela, cuyo gobierno acusa a Estados Unidos de utilizar la operación antidrogas como un intento de desestabilizar al presidente Nicolás Maduro. Washington sostiene, por su parte, que el mandatario venezolano encabeza una organización “terrorista” dedicada al tráfico de drogas.

Pese a esta postura, Trump dejó abierta la puerta a una posible comunicación futura con Maduro. “En algún momento, hablaré con él”, afirmó.