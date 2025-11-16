Noboa anunció captura de líder de Los Lobos de Ecuador mientras se debaten reformas constitucionales en el país
Dentro de las preguntas del referéndum en Ecuador, se planea volver a la instalación de bases militares extranjeras en el país para combatir la criminalidad.
- Referéndum Ecuador 2025 EN VIVO: participación, incidencias y resultados de la consulta popular minuto a minuto
- Noboa desafía al correísmo con un referéndum que busca reescribir el poder mediante una nueva Constitución en Ecuador
Este domingo 16 de noviembre de 2025, Daniel Noboa anunció la captura de 'Pipo' Chavarría, líder de la organización criminal más buscada del país, Los Lobos de Ecuador. De acuerdo con el mandatario, el delincuente fue encontrado en Europa con una nueva identidad tras fingir su muerte.
Esta declaración se da en el contexto en el que Ecuador se desarrolla un referéndum y consulta popular que busca reescribir la actual Constitución, vigente desde 2008.
TE RECOMENDAMOS
MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025
Noboa anuncia captura de 'Pipo' Chavarría, líder de Los Lobos
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa Azin, en la mañana de este 16 de noviembre, anunció orgullosamente la captura del "criminal más buscado de la región", Wilmer Chavarría Barré, conocido como 'Pipo' Chavarría, líder de Los Lobos de Ecuador, una organización dedicada al narcotráfico que tenía nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. "Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos... Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país", dijo el mandatario.
Noboa aseguró que Chavarría fingió su muerte para escapar de la justicia, cambió de identidad y huyó a Europa, donde "ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación". Cabe resaltar que Los Lobos fueron señalados por el asesinato del precandidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023, en Quito.
El gobernante elogió el trabajo en conjunto entre la Policía ecuatoriana y española para lograr esta captura histórica. "Para combatir el crimen transnacional, la cooperación internacional es una necesidad. Hemos capturado al objetivo de más alto valor. Hoy las mafias retroceden. Hoy gana el Ecuador", exclamó.
Daniel Noboa anunció la captura de 'Pipo' Chavarría en Europa.
PUEDES VER: Referéndum Ecuador 2025: todo lo que debes saber sobre la ley seca por la consulta popular de este domingo 16 de noviembre
Ecuador decide sobre una reforma constitucional este 16 de noviembre
El anuncio de la captura de 'Pipo' Chavarría se da el mismo día donde miles de ecuatorianos acuden a las urnas para participar del Referéndum y Consulta Popular 2025, impulsada por el Gobierno de Noboa, que busca llevar a cabo un cambio de Constitución a través de una Asamblea Constituyente.
En el contexto de la alta criminalidad evidenciada en Ecuador, también se busca la reinstalación de bases militares extranjeras bajo el argumento de un trabajo en conjunto para disminuir el porcentaje de incidencias relacionadas con el crimen organizado, inseguridad y violencia.
Las preguntas a debatirse en el referéndum y consulta popular este domingo 16 de noviembre son:
- ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
- ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
- ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?
- Consulta popular: ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?