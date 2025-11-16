'Pipo' Chavarría, vinculado al narcotráfico, era el delincuente más buscado en Ecuador. | Composición LR

Este domingo 16 de noviembre de 2025, Daniel Noboa anunció la captura de 'Pipo' Chavarría, líder de la organización criminal más buscada del país, Los Lobos de Ecuador. De acuerdo con el mandatario, el delincuente fue encontrado en Europa con una nueva identidad tras fingir su muerte.

Esta declaración se da en el contexto en el que Ecuador se desarrolla un referéndum y consulta popular que busca reescribir la actual Constitución, vigente desde 2008.

Noboa anuncia captura de 'Pipo' Chavarría, líder de Los Lobos

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa Azin, en la mañana de este 16 de noviembre, anunció orgullosamente la captura del "criminal más buscado de la región", Wilmer Chavarría Barré, conocido como 'Pipo' Chavarría, líder de Los Lobos de Ecuador, una organización dedicada al narcotráfico que tenía nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. "Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos... Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país", dijo el mandatario.

Noboa aseguró que Chavarría fingió su muerte para escapar de la justicia, cambió de identidad y huyó a Europa, donde "ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación". Cabe resaltar que Los Lobos fueron señalados por el asesinato del precandidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023, en Quito.

El gobernante elogió el trabajo en conjunto entre la Policía ecuatoriana y española para lograr esta captura histórica. "Para combatir el crimen transnacional, la cooperación internacional es una necesidad. Hemos capturado al objetivo de más alto valor. Hoy las mafias retroceden. Hoy gana el Ecuador", exclamó.

Ecuador decide sobre una reforma constitucional este 16 de noviembre

El anuncio de la captura de 'Pipo' Chavarría se da el mismo día donde miles de ecuatorianos acuden a las urnas para participar del Referéndum y Consulta Popular 2025, impulsada por el Gobierno de Noboa, que busca llevar a cabo un cambio de Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

En el contexto de la alta criminalidad evidenciada en Ecuador, también se busca la reinstalación de bases militares extranjeras bajo el argumento de un trabajo en conjunto para disminuir el porcentaje de incidencias relacionadas con el crimen organizado, inseguridad y violencia.

