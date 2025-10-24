Este es el décimo ataque de EE. UU. a una narcolancha en el Caribe. Foto: Composición LR | Composición LR

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó un décimo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Caribe, dejando un saldo de seis muertos. En un mensaje publicado en X, Hegseth aseguró que la embarcación transitaba por una “ruta conocida de narcotráfico” y transportaba estupefacientes al momento del ataque. Hasta el momento, todos los ataques van dejando al menos 43 muertos.

Hegseth calificó a los tripulantes como “narcoterroristas” y explicó que el operativo, el primero llevado a cabo de noche en esa zona, se realizó tras un seguimiento de inteligencia sobre la red y sus movimientos. Hegseth advirtió que Estados Unidos perseguirá y eliminará a quienes faciliten el tráfico de drogas en la región.

Estados Unidos justifica los ataques: “Si eres un narcoterrorista, te trataremos como tratamos a Al Qaeda"

Hegseth justificó las operaciones en el Caribe con la política del Gobierno de Trump, que declara estar en un “conflicto armado” con los cárteles de droga. Añadió que Estados Unidos invoca la misma autoridad legal que empleó la Administración de George W. Bush tras el 11 de septiembre de 2001.

“Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche, mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, lo perseguiremos y lo eliminaremos”, remarcó Hegseth. El anuncio llega en medio de reportes sobre ampliación de ataques al Pacífico, además del Caribe.

¿Qué acciones ha tomado Maduro en respuesta al despliegue militar estadounidense?

Nicolás Maduro ordenó ejercicios defensivos casi a diario y abrió un registro de reserva militar para “proteger la soberanía nacional”. En las últimas jornadas, el mandatario supervisó maniobras en 73 puntos costeros y aseguró que su Fuerza Armada cuenta con 5.000 misiles antiaéreos portátiles de fabricación rusa Igla-S.

Durante un acto con sindicatos, Maduro agradeció el respaldo de Rusia y China y lanzó un llamado a la calma: “Peace, yes, peace, forever, ¡no crazy war!”. Mientras tanto, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López advirtió que las operaciones encubiertas autorizadas por la CIA en territorio venezolano “fracasarán”, denunciando que Washington busca “provocar un conflicto artificial” en la región.