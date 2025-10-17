Esta vez, Trump no fue el encargado de confirmar un ataque de EE. UU. en el Caribe. | Composición LR

Este jueves, miembros del Comando Sur en el Caribe —del Gobierno de Estados Unidos— atacaron una embarcación cerca de las costas de Venezuela, según informaron funcionarios estadounidenses a la cadena de noticias CBS. La ofensiva, a diferencia de las cinco anteriores, dejó sobrevivientes, aunque se desconoce si hubo personas fallecidas, por lo que el registro de 27 personas asesinadas se mantiene sin cambios.

Tanto la Casa Blanca como la Oficina del Secretario de Defensa evitaron pronunciarse sobre el ataque a la embarcación, según informó el medio CNN. Esta es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos no se manifiesta públicamente ante una ofensiva realizada por sus fuerzas en el Caribe.

Estados Unidos desplegó bombarderos B-52 sobre Venezuela

Según un informe de CBS News, Estados Unidos desplegó el miércoles bombarderos B-52 a unos 240 kilómetros al norte de la costa venezolana. Esta acción se suma al despliegue de ocho buques de guerra, aviones de combate y 10.000 efectivos en la región, con el objetivo de frenar el narcotráfico en el Caribe.

El mismo día del despliegue de los bombarderos estadounidenses, Donald Trump confirmó que autorizó a la CIA a ejecutar acciones encubiertas con el fin de combatir el narcotráfico y la migración. De forma irónica, declaró que cree que "Venezuela está sintiendo calor", en alusión al régimen de Nicolás Maduro, vinculado al Cartel de los Soles.

Comandante de EE. UU. que dirigió ataques a embarcaciones se jubilará

El almirante Alvin Holsey, tras 37 años de servicio en la Armada de Estados Unidos, se retirará a finales de este año, poco después de haber sido ascendido al Comando Sur (SOUTHCOM). En un comunicado difundido en redes sociales, la Armada estadounidense señaló que Holsey "seguirá adelante, centrado en su misión, que fortalece a la nación y asegura su longevidad como un faro de libertad en todo el mundo".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, agradeció a Holsey por su servicio y afirmó que su paso por el Comando Sur "refleja un legado de excelencia operativa y visión estratégica". Durante su gestión, el comandante participó en operaciones en el mar Caribe, en las que se desplegaron buques de guerra, aviones de combate y miles de tropas para combatir el narcotráfico.