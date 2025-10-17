HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque a un barco en mar Caribe y se reportó sobrevivientes por primera vez

La maniobra, llevada a cabo por miembros del Comando Sur del Caribe, fue confirmada por funcionarios estadounidenses y no por Trump, como solía ocurrir.

Esta vez, Trump no fue el encargado de confirmar un ataque de EE. UU. en el Caribe.
Esta vez, Trump no fue el encargado de confirmar un ataque de EE. UU. en el Caribe. | Composición LR

Este jueves, miembros del Comando Sur en el Caribe —del Gobierno de Estados Unidos— atacaron una embarcación cerca de las costas de Venezuela, según informaron funcionarios estadounidenses a la cadena de noticias CBS. La ofensiva, a diferencia de las cinco anteriores, dejó sobrevivientes, aunque se desconoce si hubo personas fallecidas, por lo que el registro de 27 personas asesinadas se mantiene sin cambios.

Tanto la Casa Blanca como la Oficina del Secretario de Defensa evitaron pronunciarse sobre el ataque a la embarcación, según informó el medio CNN. Esta es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos no se manifiesta públicamente ante una ofensiva realizada por sus fuerzas en el Caribe.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE. UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

lr.pe

Estados Unidos desplegó bombarderos B-52 sobre Venezuela

Según un informe de CBS News, Estados Unidos desplegó el miércoles bombarderos B-52 a unos 240 kilómetros al norte de la costa venezolana. Esta acción se suma al despliegue de ocho buques de guerra, aviones de combate y 10.000 efectivos en la región, con el objetivo de frenar el narcotráfico en el Caribe.

El mismo día del despliegue de los bombarderos estadounidenses, Donald Trump confirmó que autorizó a la CIA a ejecutar acciones encubiertas con el fin de combatir el narcotráfico y la migración. De forma irónica, declaró que cree que "Venezuela está sintiendo calor", en alusión al régimen de Nicolás Maduro, vinculado al Cartel de los Soles.

PUEDES VER: "Se agudiza la crisis": así informó la prensa internacional la muerte de Mauricio Ruiz en protesta contra el gobierno de José Jerí

lr.pe

Comandante de EE. UU. que dirigió ataques a embarcaciones se jubilará

El almirante Alvin Holsey, tras 37 años de servicio en la Armada de Estados Unidos, se retirará a finales de este año, poco después de haber sido ascendido al Comando Sur (SOUTHCOM). En un comunicado difundido en redes sociales, la Armada estadounidense señaló que Holsey "seguirá adelante, centrado en su misión, que fortalece a la nación y asegura su longevidad como un faro de libertad en todo el mundo".

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, agradeció a Holsey por su servicio y afirmó que su paso por el Comando Sur "refleja un legado de excelencia operativa y visión estratégica". Durante su gestión, el comandante participó en operaciones en el mar Caribe, en las que se desplegaron buques de guerra, aviones de combate y miles de tropas para combatir el narcotráfico.

Notas relacionadas
Así es Cabo Verde, el país africano que habla portugués, se independizó hace 50 años y clasificó por primera vez al Mundial 2026

Así es Cabo Verde, el país africano que habla portugués, se independizó hace 50 años y clasificó por primera vez al Mundial 2026

LEER MÁS
El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE. UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE. UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
"Se agudiza la crisis": así informó la prensa internacional la muerte de Mauricio Ruiz en protesta contra el gobierno de José Jerí

"Se agudiza la crisis": así informó la prensa internacional la muerte de Mauricio Ruiz en protesta contra el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 17 de octubre, según IGP?

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 17 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Mundo

Así es Cabo Verde, el país africano que habla portugués, se independizó hace 50 años y clasificó por primera vez al Mundial 2026

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025