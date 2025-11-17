HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE. UU. designará al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera

El Departamento de Estado reafirmó la postura de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro, catalogando su gobierno como ilegítimo.

Estados Unidos designará oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera el 24 de noviembre.
Estados Unidos designará oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera el 24 de noviembre. | Composición LR | AFP

El secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, anunció el pasado domingo que Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, apuntando contra Nicolás Maduro y su gobierno ilegítimo. De acuerdo con el secretario, esta decisión tendrá efecto a partir del próximo lunes 24 de noviembre de 2025.

"El Cartel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa", declaró Rubio.

Cartel de los Soles será designado como terrorista por EE. UU.

Estados Unidos apunta nuevamente hacia el Caribe y, en medio de crecientes tensiones con Venezuela, anunció que designará al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro y su séquito, como organización terrorista extranjera. De acuerdo con Rubio, el líder chavista ha "corrompido al ejército de Venezuela, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial".

Esta designación formaría parte del plan antidrogas que viene realizando Washington desde agosto de 2025 en esta parte del continente. Sin embargo, Caracas afirma que estas acciones, incluyendo la actual designación, buscarían el derrocamiento del madurismo del poder y la captura de Nicolás Maduro, quien tiene una recompensa de US$50 millones interpuesta por Estados Unidos.

"Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela... —Estados Unidos— continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y denegar fondos y recursos a los narcoterroristas", enfatizó el secretario de Estado.

Este anuncio se da momentos después de que Estados Unidos reportara otro "ataque cinético letal" en el Pacífico Oriental como parte de la Operación Lanza del Sur. La acción, reportada por el Comando Sur, resultó con la muerte de "tres narcoterroristas varones". En total, según cifras de AFP, estos bombardeos realizados en el Caribe y el Pacífico suman al menos 83 víctimas mortales a los que el Gobierno de Trump vinculó con el narcotráfico sin mayores pruebas que su palabra.

Marco Rubio aseguró que designación del Cartel de los Soles como terrorista busca proteger los

Marco Rubio aseguró que designación del Cartel de los Soles como terrorista busca proteger los "intereses de seguridad nacional" de EE. UU. Foto: EFE

Trump deja abierta la posibilidad de dialogar con Maduro

El presidente estadounidense dijo que el régimen de Nicolás Maduro estaba listo para entrar en diálogo y dejó abierta la posibilidad de aceptar este pedido. "Podríamos tener algunas discusiones con Maduro, y ver qué resulta de ello... A ellos les gustaría hablar. ¿Qué significa? Dímelo tú, no lo sé… Yo hablaría con cualquiera", dijo Trump desde el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida.

Asimismo, al ser abordado sobre la posibilidad de ingresar a Venezuela para capturar a Maduro tras la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, Trump apuntó a responder de forma escueta, pero contundente y amenazante. "Eso nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que lo vayamos a hacer", afirmó.

En ese sentido, el pasado viernes, Trump también comunicó que ya decidió cuáles serán sus acciones con el país caribeño, sin dar mayores detalles. "No puedo decirles qué es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en lo que respecta a detener el flujo de drogas", afirmó.

