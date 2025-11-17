HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Derrumbe de una mina de cobalto en la República Democrática del Congo deja al menos 32 muertos

Al menos 32 mineros artesanales murieron en el Congo, tras el colapso de un puente improvisado que era utilizado para acceder a la mina Kalando.


Más de 30 mineros artesanales murieron en el Congo, tras el colapso de un puente improvisado.
Más de 30 mineros artesanales murieron en el Congo, tras el colapso de un puente improvisado. | Difusión

Al menos 32 personas que se dedicaban a la minería artesanal murieron en la provincia de Lualaba, al sur de la República Democrática del Congo, tras el colapso de un puente improvisado. Esta estructura era utilizada de manera ilegal para ingresar a una zona restringida de la mina Kalando, ubicada en la localidad de Mulondo.

El ministro provincial del Interior, Roy Kaumba Mayonde, informó a las agencias de noticias que, pese a la prohibición expresa de acceder al lugar debido a las intensas lluvias y al alto riesgo de deslizamientos, los mineros ingresaron por la fuerza a la explotación minera.

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a segunda vuelta en Chile, marcado por el choque entre izquierda y derecha

lr.pe

Muerte de mineros habría sido por ahogamiento

Kaumba, quien se trasladó hasta el lugar del accidente para intentar calmar los ánimos entre distintos grupos de mineros que estaban presentes, explicó que las víctimas fallecieron por ahogamiento al caer en una zanja de seguridad excavada en torno a la zona minera.

La compañía china a cargo de la explotación había construido una profunda trinchera alrededor de la concesión, la cual se había llenado de agua debido a las lluvias recientes. Para cruzar ese foso, los mineros improvisaron un paso con tablas débiles, lo que les permitió entrar al área de extracción de forma clandestina.

PUEDES VER: Tribunal de Bangladesh sentencia a muerte a exprimera ministra por presuntos crímenes durante protestas

lr.pe

Lanzaron disparos para persuadir a ilegales

El colapso de la mina Kalando ocurrió en medio del caos, cuando decenas de trabajadores intentaban escapar tras escuchar disparos. De acuerdo con un informe dirigido al responsable del Servicio de Asistencia y Apoyo a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (SAEMAPE), aquellos disparos habrían sido efectuados por los guardias de seguridad al verse sorprendidos por la entrada masiva de mineros ilegales.

La estructura no resistió el peso ni la agitación de la multitud en estado de pánico y colapsó de manera repentina. Los cuerpos quedaron atrapados unos sobre otros en el agua turbia. Por el momento, las autoridades no han confirmado si los agentes de seguridad actuaron conforme a los protocolos establecidos.

PUEDES VER: Donald Trump no descarta dialogar con Nicolás Maduro en medio de la presión militar en el Caribe: “Ellos quieren hablar”

lr.pe

Tensión entre mineros los mineros artesanales

La mina Kalando ha sido durante años un punto de tensión entre los mineros artesanales, una cooperativa encargada de coordinar las labores de excavación y los operadores legales del yacimiento. Arthur Kabulo, coordinador provincial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, declaró a la agencia AFP que en Kalando trabajan más de 10.000 mineros de manera artesanal.

La RD Congo es responsable de más del 70 % de la producción mundial de cobalto, un recurso clave para la fabricación de baterías utilizadas en dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos. Aunque gran parte de este mineral se extrae en enormes explotaciones industriales, se estima que más de 200.000 personas laboran en condiciones irregulares y sin supervisión en minas clandestnas.

La provincia de Lualaba, considerada el corazón del auge global del cobalto, también se ha convertido en uno de los lugares con mayores índices de accidentes fatales en este tipo de actividad. Las lluvias estacionales, que saturan el suelo y debilitan los túneles hechos de forma rudimentaria, agravan aún más los peligros para quienes trabajan allí.

