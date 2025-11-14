HOYSuscripcion LR Focus

Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer
Mundo

Donald Trump advierte al régimen de Nicolás Maduro que ya tomó una decisión sobre Venezuela

Informes revelan que la Casa Blanca analiza “una amplia variedad de alternativas” militares con 15.000 efectivos y el portaaviones USS Gerald R. Ford desplegados en el Caribe

Donald Trump anunció que ha tomado una decisión sobre Venezuela, con lo que aumenta la tensión entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. Foto: composición LR/AFP
El presidente Donald Trump afirmó que “ya tomó una decisión” sobre Venezuela, una declaración que eleva la tensión entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. El mensaje llegó horas después de nuevas reuniones en la Casa Blanca, donde el mandatario revisó opciones militares vinculadas con la Operación Lanza del Sur. La frase fue difundida en un audio grabado por una reportera durante el traslado del mandatario hacia el Air Force One. “Ya me decidí, no puedo decir qué será”, respondió ante la consulta sobre sus próximos pasos.

El Washington Post informó que Trump conversó ese mismo día con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y altos mandos del Pentágono, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quienes presentaron “una amplia variedad de alternativas” relacionadas con la operación desplegada contra redes de narcotráfico vinculadas al llamado cartel de los Soles. Un funcionario citado por el diario señaló que Trump mantiene “ambigüedad estratégica” y evita revelar la dirección de la misma para no dar ventajas a sus adversarios.

Fuerzas en el Caribe esperan órdenes directas de Trump

La Operación Lanza del Sur, dirigida por el Comando Sur, suma aproximadamente 15.000 efectivos, además de más de una docena de buques que incluyen cruceros lanzamisiles y unidades anfibias. Entre ellos se encuentra el portaaviones USS Gerald R. Ford, cuya tripulación analizó los sistemas defensivos venezolanos, según fuentes de defensa. La misión se plantea cortar rutas marítimas utilizadas para el traslado de cocaína hacia territorio norteamericano.

Las autoridades estadounidenses confirmaron al menos 20 acciones armadas contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de 80 fallecidos, una cifra que ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos en México y Colombia. Ambos países expresaron preocupación por el alcance de estos operativos, mientras la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, señaló que su país “no está de acuerdo con estos ataques”.

El Pentágono también evaluó la posible participación de la Fuerza Delta, una unidad de Operaciones Especiales preparada para misiones de captura. Funcionarios consultados afirmaron que la presencia naval constituye una presión directa sobre Nicolás Maduro, cuya administración ha sido acusada por Estados Unidos de proteger redes de tráfico ilegal y de manipular las elecciones de 2024.

En el Capitolio, algunos legisladores expresaron dudas sobre la transparencia del Departamento de Defensa. Un miembro del Comité de Servicios Armados afirmó: “Empiezo a desconfiar del departamento; sus motivos no son claros”. La Casa Blanca no comentó los reportes sobre las discusiones internas.

Caracas se moviliza ante el temor de una ofensiva

El régimen de Nicolás Maduro respondió las presiones externas con una movilización militar que, aseguran, incluyó 123.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y miles de milicianos civiles. Además, el Ministerio de Defensa anunció ejercicios simultáneos en varios estados, mientras imágenes satelitales mostraron la colocación de obstáculos antitanque en la autopista Caracas–La Guaira, una de las principales vías de entrada a la capital.

Maduro declaró a CNN en español que el pueblo estadounidense “debería unirse por la paz de las Américas”. Dirigiéndose directamente a Trump, respondió en inglés: “Yes, peace, yes, peace”. En sus declaraciones evitó reconocer temor ante una escalada, aunque instó a la juventud venezolana a prepararse para lo que calificó como una amenaza de agresión externa.

El líder de la dictadura acusó al gobierno estadounidense de usar la lucha contra el narcotráfico como argumento para impulsar un cambio de poder. Asimismo, aseguró Washington busca repetir operaciones similares a las ejecutadas en Medio Oriente.

