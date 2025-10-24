HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Marco Rubio se muestra optimista con despliegue de fuerza internacional en Gaza

El secretario de Estado también abordó la posibilidad de ampliar los Acuerdos de Abraham, resaltando el interés de varios países árabes en normalizar relaciones con Israel.

Rubio reveló que muchos países se habían ofrecido a participar en la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF).
| Foto: AFP

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Israel para consolidar el frágil alto el fuego en Gaza. Durante su estancia, se mostró optimista sobre la tregua y afirmó que varios países están dispuestos a participar en una fuerza internacional de estabilización.

Con Marco Rubio culminó una serie de visitas de altos funcionarios de Estados Unidos a Israel. Antes de él, estuvieron Steve Witkoff y Jared Kushner (emisarios del presidente Donald Trump), y el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Optimismo por tregua en Gaza

Durante su visita, Rubio expresó su optimismo sobre el mantenimiento de la tregua entre Israel y Hamás, vigente desde el 10 de octubre de 2025 y basada en el "plan de paz" de Donald Trump, que buscaba poner fin al conflicto.

Marco Rubio también reveló que muchos países se han ofrecido a participar en la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) que, según los términos del plan Donald Trump, debe desplegarse en el territorio palestino a medida que el ejército israelí se retire.

"Tendrán que ser personas o países con los que Israel se sienta cómodo", advirtió Rubio, precisando que Israel tendría derecho de veto sobre la composición de la fuerza y podría oponerse, en particular, a la participación de Turquía.

Turquía, el primer país de mayoría musulmana en reconocer a Israel, bajo la presidencia de Recep Tayyip Erdogan, ha acogido a líderes de Hamás y se ha mostrado muy crítico con los israelíes.

Además, el secretario de Estado de los Estados Unidos declaró que el gobierno norteamericano podría solicitar un mandato de la ONU para la Fuerza Internacional de Estabilización, tal y como reclaman algunos países.

Todos los funcionaron que visitaron Israel en los últimos días se mostraron confiados respecto al mantenimiento del alto el fuego, que parecía haberse debilitado tras bombardeos israelíes en Gaza, provocados por disparos que causaron la muerte de dos soldados.

Normalización de las relaciones

Durante su visita al Centro de Coordinación Militar-Civil (CCMC), el organismo encargado de monitorear el alto el fuego bajo supervisión estadounidense, Marco Rubio mencionó una posible ampliación de los llamados Acuerdos de Abraham.

Varios países árabes (Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos) normalizaron sus relaciones con Israel en 2020 a raíz de estos acuerdos.

"Hay muchos países que quieren unirse", afirmó el secretario de Estado, quien solo dijo que había "algunos más importantes que otros".

Arabia Saudita mantuvo conversaciones con Estados Unidos para normalizar sus relaciones con Israel, lo que supondría un hito histórico, ya que alberga los dos lugares más sagrados del islam.

Sin embargo, el reino del Golfo dio marcha atrás en la normalización tras el estallido de la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023.

Tanto Donald Trump como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, consideran los Acuerdos de Abraham como un gran logro.

Pero Arabia Saudita ha insistido en que no puede normalizar sus relaciones sin que se avance hacia un Estado palestino independiente, una perspectiva a la que se opone Netanyahu.

La guerra en Gaza fue desencadenada por el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.221 personas en el lado israelí, en su mayoría civiles, según datos oficiales.

La ofensiva israelí en represalia causó 68.280 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino, controlado por Hamás, que la ONU considera fiables.

