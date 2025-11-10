HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro exige a los líderes de América Latina a pedir el fin de los ataques de EE.UU. cerca de Venezuela

El mandatario venezolano advirtió sobre el "resurgimiento” de la Doctrina Monroe por parte de Washington, una política que, según afirmó, busca imponer cambios de regímenes en América Latina.

Maduro rechazó categóricamente cualquier intento de militarizar el Caribe por parte de EE.UU.
Maduro rechazó categóricamente cualquier intento de militarizar el Caribe por parte de EE.UU. | AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió a los líderes de los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a expresar su rechazo frente a cualquier intento de militarizar el Caribe, en alusión directa al despliegue de fuerzas estadounidenses cerca de territorio venezolano.

A través de una carta difundida en redes sociales, el mandatario advirtió sobre el riesgo que representa la presencia militar en la región. "Hoy, frente a la amenaza bélica en el Caribe y las ejecuciones que han sido denunciadas por la ONU, estamos obligados, para preservar la paz de la región, a sumar nuestras fuerzas como países, y en una sola voz exigir el cese inmediato de los ataques y amenazas militares contra nuestros pueblos", expresó.

El "resurgimiento" de la Doctrina Monroe

Durante su intervención en la cumbre CELAC-UE, que tiene lugar en Colombia, Maduro expresó su preocupación por lo que calificó como un “resurgimiento” de la Doctrina Monroe, una política que, según afirmó, busca imponer "cambios de regímenes" en América Latina con el objetivo de apropiarse de sus amplios recursos naturales y riquezas.

Asimismo, rechazó enfáticamente los operativos contra embarcaciones cerca de las cosas de Venezuela por parte de Washington bajo el argumento de la lucha contra el crimen. A su juicio, estas acciones han derivado en ejecuciones extrajudiciales, vulneran el derecho internacional y menosprecian el valor de la vida humana.

"Frente a un despliegue de fuerza de tal magnitud, no caben medias tintas", aseveró y alertó que "la soberanía de los Estados y la libre autodeterminación de los pueblos" están actualmente "en juego". En esa línea, enfatizó que Caracas "no acepta ni aceptará tutelaje alguno".

Las propuestas de Maduro para enfrentar "agresiones" de EE.UU.

En su carta dirigida a los países de la CELAC, el líder venezolano presentó cuatro propuestas para hacer frente a las tensiones con Estados Unidos: declarar a América Latina y el Caribe como una Zona de Paz, rechazar de forma contundente cualquier intento de militarizar el Caribe, exigir una investigación independiente sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y crear mecanismos regionales que fortalezcan tanto la cooperación humanitaria como la defensa colectiva.

Maduro también hizo un llamado a la unidad regional y advirtió sobre los riesgos de permitir que intereses ajenos dividan a los pueblos del continente. “No permitamos que la mezquindad de los poderes externos ni la ambición de algunas oligarquías nos divida”, expresó. En ese contexto, exhortó a los asistentes de la cumbre a que no se limiten a cumplir con un protocolo diplomático más, sino que conviertan en "un acto de firmeza".

Las tensiones entre Venezuela y EE.UU.

En agosto, Estados Unidos movilizó buques de guerra, un submarino, aeronaves militares y tropas hacia las aguas cercanas a Venezuela, a fin de combatir el narcotráfico. Desde entonces, se han reportado varios ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el mar Caribe y en el Pacífico.

Simultáneamente, Washington acusó a Maduro de encabezar un presunto cártel de narcotráfico, a pesar de no haber presentado pruebas concretas que respalden esta acusación. En octubre, el presidente Donald Trump reconoció públicamente que autorizó a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas dentro del territorio venezolano.

Desde Caracas, estas acciones han sido interpretadas como agresión. Incluso, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se pronunció en contra de los bombardeos realizados por la Casa Blanca sobre pequeñas embarcaciones, que ya han dejado más de 70 personas como resultado de estos ataques.

