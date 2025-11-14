El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió esta semana nuevas opciones para posibles operaciones militares dentro de Venezuela, según cuatro fuentes citadas por CNN. Aunque no ha tomado una decisión, la Casa Blanca evalúa escenarios que podrían incluir acciones orientadas a debilitar directamente al régimen de Nicolás Maduro.

Mientras tanto, el dictador venezolano envió un mensaje directo a Trump durante una entrevista con CNN: "¡Yes, peace!". En medio de una marcha oficialista en Caracas, le pidió a EE.UU. evitar "más guerras eternas" y llamó a "unirse por la paz del continente". Consultado sobre si teme un ataque estadounidense, insistió en que su régimen está centrado en "gobernar con la paz", aunque simultáneamente convocó a jóvenes y milicias a prepararse ante lo que describe como una amenaza real de intervención.

Trump estaría lejos de decidir una acción concreta sobre Venezuela

El equipo de seguridad nacional de Trump le presentó un abanico de posibles acciones, procesadas y planificadas por el Comando Sur, bajo la operación denominada "Southern Spear". Entre las alternativas figuran ataques aéreos dirigidos a instalaciones militares venezolanas, centros gubernamentales clave y zonas vinculadas al tráfico de drogas, incluidos laboratorios, rutas y embarcaciones sospechosas. Los documentos también exploraban intentos más directos para "eliminar" a Maduro o afectar la estructura del poder chavista.

Las alternativas no son nuevas: desde semanas anteriores, fuentes del Pentágono habían discutido planes similares, que ahora fueron actualizados para la sesión informativa de esta semana. Trump sigue sopesando los efectos políticos, militares y humanitarios de una intervención, consciente de que un movimiento fallido pondría en riesgo a tropas estadounidenses y generaría un conflicto prolongado. Una de las fuentes recalcó que, pese a la información presentada, no existe señal de que el presidente esté más cerca de decidir una acción concreta.

Operaciones en el Caribe deja casi 80 muertos desde su inicio

El despliegue militar de EE.UU. en el Caribe es el más grande desde la invasión de Panamá en 1989. Washington sostiene que el operativo —amparado en la lucha contra el narcotráfico— apunta a neutralizar redes criminales que, según la Casa Blanca, operan desde el Gobierno venezolano a través del llamado Cártel de los Soles. Hasta el momento, el Comando Sur ha realizado al menos 20 ataques contra presuntas narcolanchas que dejaron 79 muertos y dos heridos repatriados a sus países de origen, según Reuters.

La intensificación militar de EE.UU. incluye barcos de guerra, aviones de combate, infantería de Marina y el reciente arribo del portaviones USS Gerald R. Ford.

Sobre una eventual invasión terrestre en Venezuela, autoridades estadounidenses han informado al Congreso que no existe una justificación legal suficiente y que el Gobierno continúa analizando cómo podría formularse una opinión jurídica que autorice acciones más profundas. Mientras tanto, Venezuela acusa a Estados Unidos de buscar un cambio de régimen y ha respondido con ejercicios militares, movilización de tropas y preparación de milicias civiles en todo el país.

¿Qué podría pasar en caso de un ataque de EE.UU. a Venezuela?

Un eventual ataque estadounidense tendría repercusiones inmediatas en la región debido a las fronteras terrestres de Venezuela, que son zonas sensibles atravesadas por migración, crimen organizado, guerrillas y disputas territoriales históricas.

• Colombia (2.341 km): podría enfrentar un impacto directo por la presencia de grupos armados —ELN, disidencias de FARC—, flujos migratorios masivos y tensiones diplomáticas. Bogotá ya suspendió el intercambio de inteligencia con EE.UU., y un conflicto agravaría la crisis humanitaria y la seguridad fronteriza.

• Brasil (2.137 km): la zona amazónica alberga minería ilegal, narcotráfico y células del PCC. Un ataque podría desatar desplazamientos, choques con grupos criminales y presión sobre Roraima, principal punto de entrada de migrantes. Lula ha advertido que rechaza "una invasión terrestre" y pide resolver el conflicto con diálogo.

• Guyana (789 km): la frontera más pequeña es también la más volátil debido a la disputa del Esequibo. Un conflicto podría encender nuevamente tensiones territoriales y generar movimientos militares en una región ya marcada por denuncias mutuas de amenazas y reclamos históricos ante la Corte Internacional de Justicia.

Crece incertidumbre en venezolanos tras llegada del portaviones de EE.UU.

En Caracas y otras ciudades de Venezuela, los ciudadanos viven un clima de tensión que combina preocupación, escepticismo y una aparente rutina que continúa pese al despliegue militar estadounidense, incluso, acaba de llegar el portaviones USS Gerald R. Ford. Los medios oficiales cubren la crisis bajo la narrativa del régimen, mientras las redes sociales se llenan de rumores y predicciones de un "inminente cambio político". Los testimonios recogidos por CNN reflejan posturas radicalmente distintas: desde quienes aseguran que defenderán el país "hasta la muerte" hasta venezolanos que, bajo anonimato, consideran necesaria la ayuda estadounidense para salir de la crisis.

Otros ciudadanos viven con ansiedad, pero sin capacidad económica para prepararse ante un posible escenario bélico, mientras algunos rechazan por completo cualquier intervención extranjera por considerarla "un abuso". Además, hay quienes observan el momento con resignación: pese al miedo y la incertidumbre, la vida cotidiana sigue, con comercios abiertos, tráfico habitual y una sociedad que, como resume un vecino entrevistado, "actúa como si nada pasara, aunque aquí todo puede pasar".