El presidente Donald Trump declaró la noche del miércoles 7 de enero de 2026 que Estados Unidos gobernará Venezuela durante años mientras reconstruye el sector petrolero del país sudamericano. Además, el mandatario sugirió que podría viajar a Caracas en el futuro. "Creo que en algún momento será seguro", dijo en referencia a la posibilidad de visitar la nación caribeña durante una extensa entrevista con The New York Times en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Un día después del derrocamiento de Nicolás Maduro, el líder republicano ya había asegurado que Estados Unidos asumiría el control de Venezuela hasta que se concrete una transición política "segura, adecuada y sostenible". Pero no ofreció mayores detalles ni un calendario claro sobre la duración del proceso. También sostuvo que Washington no pretende imponer directamente a un nuevo líder, pero sí garantizar que la persona que asuma el poder actúe en beneficio del pueblo venezolano.

Donald Trump dice que Estados Unidos gobernará Venezuela durante años

Ante la pregunta de si Washington permanecería seis meses, un año o más como actor político dominante en Venezuela, el presidente Donald Trump respondió: "Diría que mucho más". Las recientes declaraciones del jefe de la Casa Blanca se produjeron luego de que funcionarios estadounidenses anunciaran que Estados Unidos planea asumir de manera efectiva el control de la venta del petróleo venezolano por tiempo indefinido. Esta medida forma parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio presentó al Congreso estadounidense para garantizar la estabilización, la recuperación económica y la transición de Caracas.

En la entrevista con The New York Times, Trump señaló que el gobierno interino de Delcy Rodríguez viene cumpliendo con los intereses de Estados Unidos. "Nos están tratando con gran respeto. Nos estamos llevando muy bien con la administración que hay allí", alegó. No obstante, el presidente ya había advertido a Rodríguez que, si no coopera con Washington, "pagará un precio muy alto".

Sin embargo, desde el exilio, el líder opositor Edmundo González Urrutia explicó que la transición democrática se iniciará si se respeta la voluntad popular expresada en las elecciones de 2024. "Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante", opinó en referencia al operativo militar de Estados Unidos que permitió la captura de Maduro.

Trump asegura que Venezuela comprará solo productos de Estados Unidos

Trump afirmó que Venezuela comprará únicamente productos fabricados en Estados Unidos con los recursos del nuevo acuerdo petrolero, mediante el cual el país caribeño cederá entre 30 y 50 millones de barriles de crudo. "Estas compras incluirán productos agrícolas estadounidenses, medicinas, dispositivos médicos y equipos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de la nación venezolana", precisó en Truth Social.

En ese contexto, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó que mantiene negociaciones con Washington para concretar la venta de petróleo venezolano, en un proceso basado en criterios de legalidad y transparencia. En un comunicado oficial, la empresa señaló que el acuerdo se desarrolla bajo esquemas similares a los establecidos con otras petroleras internacionales, como Chevron, y que se trata de una transacción de carácter comercial. Sin embargo, el gobierno de China acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional y vulnerar la soberanía de Venezuela al intentar apropiarse de su petróleo.

Trump anunció que el viernes 9 de enero recibirá en la Casa Blanca a directivos de las principales petroleras estadounidenses para discutir los detalles operativos de la venta de crudo. La reunión busca definir aspectos vinculados a la comercialización, la logística y el marco de operación, con el objetivo de asegurar que los recursos generados se utilicen de manera transparente y beneficien tanto a Estados Unidos como al pueblo venezolano.

Trump exige a Delcy Rodríguez romper relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo

De acuerdo con funcionarios citados por la cadena estadounidense ABC, el gobierno de Donald Trump estaría exigiendo a la presidenta interina Delcy Rodríguez romper relaciones políticas y estratégicas con China, Rusia, Irán y Cuba para que Venezuela vuelva a extraer y vender petróleo. El objetivo de Washington sería convertirse en el único socio petrolero de Caracas, beneficiarse del comercio de crudo pesado y ampliar su influencia sobre el sector energético venezolano.

El senador republicano Roger Frederick Wicker confirmó a ABC News que el plan se basa en controlar el petróleo venezolano y descartó el despliegue de tropas estadounidenses. "Venezuela no puede extraer más crudo porque no hay dónde almacenarlo ni enviarlo. Los petroleros están llenos y permanecen a la espera de ser trasladados a un lugar adecuado, con la esperanza de vender el crudo en el mercado abierto en lugar de entregarlo gratuitamente a China", declaró.

En ese sentido, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció que el gobierno estadounidense ya inició la comercialización de petróleo venezolano en el mercado global en beneficio de Estados Unidos. Además, informó que se contrató a los principales comercializadores de materias primas y a bancos clave para ejecutar las operaciones y respaldar financieramente la venta de crudo y productos derivados.