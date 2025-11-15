HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     
Mundo

Trump demandará a la BBC pese a las disculpas por el error en documental 'engañoso': "Vamos a exigir US$5.000 millones"

Fuentes de la BBC revelan que la cadena cuenta con argumentos suficientes para defenderse en caso de proceder la demanda de Trump.

Si el caso de Donald Trump y la BBC se agrava, se podría llegar a un eventual juicio por difamación.
Si el caso de Donald Trump y la BBC se agrava, se podría llegar a un eventual juicio por difamación. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría presentar la próxima semana una demanda contra la BBC. "Les vamos a exigir una cantidad entre 1.000 millones y 5.000 millones de dólares", por la edición "engañosa" de su discurso del 6 de enero de 2021. Desde el Air Force One, Trump aseguró que "tengo que hacerlo" y acusó a la corporación de haber "cambiado mis palabras" de una forma que dañó su reputación e insinuó que incitó a la violencia durante el asalto al Capitolio.

El anuncio llegó pese a que la BBC ya había ofrecido disculpas y admitido que el montaje fue un "error de juicio". Sin embargo, la corporación se negó a pagar cualquier tipo de compensación, pues no existe fundamento legal para una demanda por difamación. La confrontación abre un nuevo capítulo en la tensión entre Trump y medios internacionales, y anticipa una batalla judicial costosa en un momento delicado para la BBC.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

lr.pe

La BBC rechaza demanda y se prepara para un eventual juicio

La BBC reconoció que su programa Panorama utilizó una edición "engañosa" del discurso de Trump, al unir fragmentos pronunciados con más de 50 minutos de diferencia, lo que "podía alterar su sentido" y dar la impresión de que el entonces mandatario llamó directamente a la violencia durante el asalto al Capitolio. No obstante, la cadena insiste en rechazar la demanda.

La corporación sostiene que el programa Panorama no causó daño alguno al presidente, pues el documental no se emitió en Estados Unidos y, además, Trump fue elegido poco después de su difusión, lo que, según su análisis, demuestra que no perjudicó su reputación ni su carrera política. Internamente, existe consenso en que sería inviable usar dinero del canon televisivo para pagar una compensación multimillonaria, incluso tras la disculpa formal enviada tanto al equipo legal de Trump como a la Casa Blanca.

Pese a admitir el error editorial, la BBC se ha mantenido firme en su negativa y se prepara para un eventual juicio que podría ser extenso y costoso. Fuentes dentro de la cadena afirman que cuentan con argumentos suficientes para defenderse y que el objetivo es demostrar que la edición no fue malintencionada. Sin embargo, altos directivos reconocen que, si Trump decide avanzar con su demanda, la corporación tendrá que "prepararse para lo peor y contratar a los mejores abogados de Florida", en un momento especialmente delicado: la BBC se encuentra inmersa en las conversaciones para renovar su carta fundacional de cara a 2028.

PUEDES VER: Donald Trump advierte al régimen de Nicolás Maduro que ya tomó una decisión sobre Venezuela

lr.pe

El documental que marcó la tensión entre Trump y la BBC

El caso gira en torno al documental 'Trump: ¿una segunda oportunidad?', emitido por el programa Panorama, que unió como si fueran una sola secuencia dos partes del discurso del 6 de enero. En el montaje, Trump aparecía diciendo que sus seguidores debían "marchar al Capitolio", seguido inmediatamente por la frase "lucharemos con todas nuestras fuerzas", lo que reforzaba la idea de una incitación directa a la violencia. Según el equipo legal del republicano, la edición omitió la parte donde él pedía marchar "pacífica y patrióticamente", lo que constituyó una manipulación que perjudicó su imagen.

El escándalo se agravó cuando The Daily Telegraph reveló que un recorte similar ya había sido utilizado en 2022 en el programa Newsnight, donde incluso un invitado expresó incomodidad con la edición. La filtración provocó una crisis interna que derivó en la renuncia del director general de la BBC, Tim Davie, y de la jefa de Noticias, Deborah Turness. Para Trump, esta repetición demuestra que no se trató de un simple descuido, sino de un montaje "flagrante" que "cambió mis palabras", según declaró a periodistas a bordo del Air Force One.

Notas relacionadas
EE.UU. mata a 4 personas en nuevo ataque a presunta narcolancha en el Caribe: cifra total aumenta a casi 80 muertos

EE.UU. mata a 4 personas en nuevo ataque a presunta narcolancha en el Caribe: cifra total aumenta a casi 80 muertos

LEER MÁS
La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

LEER MÁS
Rusia confía en que EE.UU. no tome acciones para desestabilizar Venezuela y el Caribe tras anunciar nueva operación

Rusia confía en que EE.UU. no tome acciones para desestabilizar Venezuela y el Caribe tras anunciar nueva operación

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump advierte al régimen de Nicolás Maduro que ya tomó una decisión sobre Venezuela

Donald Trump advierte al régimen de Nicolás Maduro que ya tomó una decisión sobre Venezuela

LEER MÁS
El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

LEER MÁS
Las 5 ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro para comprar un departamento: Lima entre ellas, según RIAL

Las 5 ciudades de América Latina con el metro cuadrado más caro para comprar un departamento: Lima entre ellas, según RIAL

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Mundo

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: candidatos, encuestas y últimas noticias de cara a la histórica votación del 16 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025