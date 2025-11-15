Si el caso de Donald Trump y la BBC se agrava, se podría llegar a un eventual juicio por difamación. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría presentar la próxima semana una demanda contra la BBC. "Les vamos a exigir una cantidad entre 1.000 millones y 5.000 millones de dólares", por la edición "engañosa" de su discurso del 6 de enero de 2021. Desde el Air Force One, Trump aseguró que "tengo que hacerlo" y acusó a la corporación de haber "cambiado mis palabras" de una forma que dañó su reputación e insinuó que incitó a la violencia durante el asalto al Capitolio.

El anuncio llegó pese a que la BBC ya había ofrecido disculpas y admitido que el montaje fue un "error de juicio". Sin embargo, la corporación se negó a pagar cualquier tipo de compensación, pues no existe fundamento legal para una demanda por difamación. La confrontación abre un nuevo capítulo en la tensión entre Trump y medios internacionales, y anticipa una batalla judicial costosa en un momento delicado para la BBC.

La BBC rechaza demanda y se prepara para un eventual juicio

La BBC reconoció que su programa Panorama utilizó una edición "engañosa" del discurso de Trump, al unir fragmentos pronunciados con más de 50 minutos de diferencia, lo que "podía alterar su sentido" y dar la impresión de que el entonces mandatario llamó directamente a la violencia durante el asalto al Capitolio. No obstante, la cadena insiste en rechazar la demanda.

La corporación sostiene que el programa Panorama no causó daño alguno al presidente, pues el documental no se emitió en Estados Unidos y, además, Trump fue elegido poco después de su difusión, lo que, según su análisis, demuestra que no perjudicó su reputación ni su carrera política. Internamente, existe consenso en que sería inviable usar dinero del canon televisivo para pagar una compensación multimillonaria, incluso tras la disculpa formal enviada tanto al equipo legal de Trump como a la Casa Blanca.

Pese a admitir el error editorial, la BBC se ha mantenido firme en su negativa y se prepara para un eventual juicio que podría ser extenso y costoso. Fuentes dentro de la cadena afirman que cuentan con argumentos suficientes para defenderse y que el objetivo es demostrar que la edición no fue malintencionada. Sin embargo, altos directivos reconocen que, si Trump decide avanzar con su demanda, la corporación tendrá que "prepararse para lo peor y contratar a los mejores abogados de Florida", en un momento especialmente delicado: la BBC se encuentra inmersa en las conversaciones para renovar su carta fundacional de cara a 2028.

El documental que marcó la tensión entre Trump y la BBC

El caso gira en torno al documental 'Trump: ¿una segunda oportunidad?', emitido por el programa Panorama, que unió como si fueran una sola secuencia dos partes del discurso del 6 de enero. En el montaje, Trump aparecía diciendo que sus seguidores debían "marchar al Capitolio", seguido inmediatamente por la frase "lucharemos con todas nuestras fuerzas", lo que reforzaba la idea de una incitación directa a la violencia. Según el equipo legal del republicano, la edición omitió la parte donde él pedía marchar "pacífica y patrióticamente", lo que constituyó una manipulación que perjudicó su imagen.

El escándalo se agravó cuando The Daily Telegraph reveló que un recorte similar ya había sido utilizado en 2022 en el programa Newsnight, donde incluso un invitado expresó incomodidad con la edición. La filtración provocó una crisis interna que derivó en la renuncia del director general de la BBC, Tim Davie, y de la jefa de Noticias, Deborah Turness. Para Trump, esta repetición demuestra que no se trató de un simple descuido, sino de un montaje "flagrante" que "cambió mis palabras", según declaró a periodistas a bordo del Air Force One.