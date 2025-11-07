HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Jeannette Jara afirma que considera dejar el Partido Comunista si gana la Presidencia de Chile

La candidata de izquierda lidera las encuestas con un 30% de apoyo; sin embargo, no cuenta con el respaldo suficiente para evitar una segunda vuelta contra el ultraderechista José Antonio Kast.

Jara es la candidata de una coalición de nueve partidos de centroizquierda.
Jara es la candidata de una coalición de nueve partidos de centroizquierda. | Foto: AFP

La candidata izquierdista, Jeannette Jara, afirmó que considera dejar el Partido Comunista (en el que milita desde los 14 años) en caso llegue a la Presidencia de Chile, tras imponerse en las elecciones del próximo 16 de noviembre.

Jeannette Jara, de 51 años y exministra del presidente Gabriel Boric, es la abanderada de una coalición de nueve partidos de centroizquierda tras ganar las primarias del sector realizadas el pasado 29 de junio.

lr.pe

"Mi intención es gobernar a la ciudadanía y no a los militantes de un partido", señala Jara

Actualmente, Jara lidera las encuestas con cerca del 30% de preferencias, pero sin los votos suficientes para evitar una segunda vuelta, en la que se anticipa un posible triunfo de José Antonio Kast, candidato de extrema derecha.

"Para ahorrar problemas y, como mis fuerzas van a estar en conducir Chile, si soy elegida presidente, lo más probable, es que suspenda o renuncie (a las filas comunistas), la figura que proceda en ese momento", dijo la candidata.

"Creo que es mejor dar señales claras, porque mi intención es gobernar a la ciudadanía y no a los militantes de un partido", agregó la política durante una entrevista con radio Cooperativa.

PUEDES VER: Jeannette Jara, candidata presidencial de Chile: "Cuba no es una democracia y Venezuela es una dictadura"

lr.pe

Jara ha expresado sus diferencias con la cúpula del PC

Abogada y administradora pública, Jeannette Jara ha expresado durante la campaña sus diferencias con la cúpula del Partido Comunista (PC), sobre todo por su visión crítica sobre Cuba y Venezuela.

Es la primera candidata presidencial del Partido Comunista de Chile que representa a una coalición tan amplia desde el retorno a la democracia tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Soy candidata de la centroizquierda y no de Partido Comunista", aseguró Jeannette Jara cuando ganó las primarias.

