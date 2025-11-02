HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?
¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      ¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      ¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      
Tendencias

Joven argentino hizo un cuarto en casa de sus suegros para vivir con su novia, pero ella lo dejó al mes de mudarse

El joven decidió invertir tiempo y dinero para construir su propio espacio junto a su pareja, pero su historia tomó un giro inesperado cuando ella terminó la relación apenas un mes después de mudarse juntos.

Un joven argentino había construido una habitación en la casa de sus suegros para vivir una nueva etapa con su novia, pero al mes de mudarse, ella terminó la relación.
Un joven argentino había construido una habitación en la casa de sus suegros para vivir una nueva etapa con su novia, pero al mes de mudarse, ella terminó la relación. | Foto: composición LR/TikTok/Construye Hogar

Un joven argentino vivía con la esperanza de empezar una nueva vida al lado de su pareja, luego de haber construido un cuarto junto con ella en la casa de sus suegros. Sin embargo, lo que parecía un sueño terminó convirtiéndose en una pesadilla, ya que su novia decidió poner fin a la relación apenas un mes después de haberse mudado.

El video se volvió viral y generó múltiples reacciones entre los cibernautas, quienes comentaron lo sucedido y aprovecharon para aconsejar a las futuras generaciones sobre lo que no se debe hacer cuando se está en una relación.

PUEDES VER: Policía detiene a taxista que dio positivo en alcoholemia y descubren a su pareja escondida en el baúl de su carro en Argentina

lr.pe

La decepción amorosa que le costó el dinero invertido en la construcción de un cuarto

Los consejos de sus familiares y amigos cercanos no fueron suficientes, pues el joven ya había tomado la decisión de mudarse con su pareja para construir un cuarto en el segundo piso de la casa de sus suegros. Las constantes muestras de cariño hacia su novia, que ambos compartían en redes sociales desde su “nidito de amor”, daban la impresión de que todo marchaba de la mejor manera.

De la noche a la mañana, un video de 38 segundos circuló en las redes sociales donde muestra al joven totalmente desconsolado y triste por la ruptura amorosa. En ese contexto, fue su novia quien decidió dar por terminada la relación, lo que hizo que la inversión y el tiempo dedicados a la construcción de la habitación para iniciar la convivencia resultaran en vano.

PUEDES VER: Joven confunde a su enamorada con su hermana gemela en plena declaración de amor y se vuelve viral en redes: "Estaba nervioso"

lr.pe

"Te dije un montón de veces que no le hagas la pieza porque esa casa no es tuya, amigo", se escucha a un amigo cercano del joven, quien se encontraba llorando por la situación.

Las reacciones de los usuarios en TikTok al ver la decepción amorosa del joven argentino

El video se volvió tendencia y rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente en medios de comunicación argentinos y en TikTok. Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, y muchos optaron por compartir sus propios consejos y opiniones dirigidos a parejas que desean iniciar una nueva etapa juntos.

"Repitamos juntos, 'no se construye en la casa de los suegros'", "duele, pero lo que ella no sabe es que en esta vida todo vuelve", "de los errores se aprende y se fortalece, no pasa nada hermano", expresaron algunos internautas en TikTok.

Notas relacionadas
Adolescente brasileño cumple promesa y camina 4 km de rodillas tras histórica clasificación de Palmeiras

Adolescente brasileño cumple promesa y camina 4 km de rodillas tras histórica clasificación de Palmeiras

LEER MÁS
Madre mandó a construir mausoleo en forma de la UNI para su difunto hijo y conmueve con su historia: "Su mayor deseo era culminar (la carrera)"

Madre mandó a construir mausoleo en forma de la UNI para su difunto hijo y conmueve con su historia: "Su mayor deseo era culminar (la carrera)"

LEER MÁS
Hincha de Alianza Lima choca el carro de Guillermo Viscarra, le pide una foto y esposa de futbolista se sorprende: ''¡Qué paciencia!''

Hincha de Alianza Lima choca el carro de Guillermo Viscarra, le pide una foto y esposa de futbolista se sorprende: ''¡Qué paciencia!''

LEER MÁS
Tiktoker muestra cómo la ropa donada a víctimas del incendio en Pamplona Alta quedó regada en la calle: “Hay muchísima”

Tiktoker muestra cómo la ropa donada a víctimas del incendio en Pamplona Alta quedó regada en la calle: “Hay muchísima”

LEER MÁS
Chifa que vendió 100 chaufas a S/1.100 a tiktoker peruana se defiende tras ser acusado de servir poca comida: "Nos están difamando"

Chifa que vendió 100 chaufas a S/1.100 a tiktoker peruana se defiende tras ser acusado de servir poca comida: "Nos están difamando"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer regresa de EE. UU. y encuentra su casa en México ocupada por inquilinas: "Llevan 10 años sin pagar alquiler"

Mujer regresa de EE. UU. y encuentra su casa en México ocupada por inquilinas: "Llevan 10 años sin pagar alquiler"

LEER MÁS
Madre mandó a construir mausoleo en forma de la UNI para su difunto hijo y conmueve con su historia: "Su mayor deseo era culminar (la carrera)"

Madre mandó a construir mausoleo en forma de la UNI para su difunto hijo y conmueve con su historia: "Su mayor deseo era culminar (la carrera)"

LEER MÁS
Dorothea, la mujer de 71 años que causa furor con su talento para tocar la batería

Dorothea, la mujer de 71 años que causa furor con su talento para tocar la batería

LEER MÁS
¿Por qué hay muchas casas abandonadas en Independencia?: usuarios de Tiktok explican la razón y sorprenden

¿Por qué hay muchas casas abandonadas en Independencia?: usuarios de Tiktok explican la razón y sorprenden

LEER MÁS
Tiktoker Chriss Vanger se pronunció antes de ser denunciado por presunta apropiación ilícita de más de S/5.000: "Hay muchos rumores falsos"

Tiktoker Chriss Vanger se pronunció antes de ser denunciado por presunta apropiación ilícita de más de S/5.000: "Hay muchos rumores falsos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Tendencias

Perro le lleva piedras a un restaurante a cambio de hamburguesas y conquista el corazón del trabajador: "Mi mejor cliente"

Pasajera olvida sus tacos en estación y usuarios bromean: "La Cenicienta del Metropolitano"

Hincha de Alianza Lima choca el carro de Guillermo Viscarra, le pide una foto y esposa de futbolista se sorprende: ''¡Qué paciencia!''

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025