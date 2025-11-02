Joven argentino hizo un cuarto en casa de sus suegros para vivir con su novia, pero ella lo dejó al mes de mudarse

Un joven argentino había construido una habitación en la casa de sus suegros para vivir una nueva etapa con su novia, pero al mes de mudarse, ella terminó la relación. | Foto: composición LR/TikTok/Construye Hogar

Un joven argentino vivía con la esperanza de empezar una nueva vida al lado de su pareja, luego de haber construido un cuarto junto con ella en la casa de sus suegros. Sin embargo, lo que parecía un sueño terminó convirtiéndose en una pesadilla, ya que su novia decidió poner fin a la relación apenas un mes después de haberse mudado.

El video se volvió viral y generó múltiples reacciones entre los cibernautas, quienes comentaron lo sucedido y aprovecharon para aconsejar a las futuras generaciones sobre lo que no se debe hacer cuando se está en una relación.

La decepción amorosa que le costó el dinero invertido en la construcción de un cuarto

Los consejos de sus familiares y amigos cercanos no fueron suficientes, pues el joven ya había tomado la decisión de mudarse con su pareja para construir un cuarto en el segundo piso de la casa de sus suegros. Las constantes muestras de cariño hacia su novia, que ambos compartían en redes sociales desde su “nidito de amor”, daban la impresión de que todo marchaba de la mejor manera.

De la noche a la mañana, un video de 38 segundos circuló en las redes sociales donde muestra al joven totalmente desconsolado y triste por la ruptura amorosa. En ese contexto, fue su novia quien decidió dar por terminada la relación, lo que hizo que la inversión y el tiempo dedicados a la construcción de la habitación para iniciar la convivencia resultaran en vano.

"Te dije un montón de veces que no le hagas la pieza porque esa casa no es tuya, amigo", se escucha a un amigo cercano del joven, quien se encontraba llorando por la situación.

Las reacciones de los usuarios en TikTok al ver la decepción amorosa del joven argentino

El video se volvió tendencia y rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente en medios de comunicación argentinos y en TikTok. Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, y muchos optaron por compartir sus propios consejos y opiniones dirigidos a parejas que desean iniciar una nueva etapa juntos.

"Repitamos juntos, 'no se construye en la casa de los suegros'", "duele, pero lo que ella no sabe es que en esta vida todo vuelve", "de los errores se aprende y se fortalece, no pasa nada hermano", expresaron algunos internautas en TikTok.