Mundo

El país de América Latina con el mejor corte de Bife Angosto del mundo: superó a Argentina en el Campeonato Mundial de Carnes

El certamen, llevado a cabo en Argentina, reunió a productores de ocho países de América Latina y del mundo, y evaluó los cortes a ciegas en función de su terneza, jugosidad y sabor.

Un bife de América Latina superó a Argentina en la categoría más competitiva. Foto: Composición LR
Un bife de América Latina superó a Argentina en la categoría más competitiva. Foto: Composición LR

Por primera vez, Argentina fue sede del Campeonato Mundial de Carnes, un certamen que reunió a productores de ocho países y evaluó los mejores Bifes Angostos y Bifes Anchos del planeta. La competencia se realizó en La Rural de Buenos Aires y contó con un jurado internacional compuesto por sommeliers de carne y consumidores entrenados.

La gran sorpresa de la noche fue para Perú: un bife angosto elaborado con raza Criolla Peruana se llevó el oro, superando a los cortes locales. Mientras tanto, los bifes argentinos también se destacaron en otras categorías, consolidando la calidad de la carne del país a nivel global.

PUEDES VER: Las 10 ciudades de América Latina con los centros históricos más hermosos del mundo, según informe de TourLane: Lima fuera del top

lr.pe

¿En qué categoría, Perú superó a Argentina en el Campeonato Mundial de Carnes?

En la categoría de Bife Angosto alimentado a grano, el corte peruano elaborado por Alfonso Rebaza González, del establecimiento Emilio Cubas en Trujillo, se impuso frente a los competidores argentinos. Este corte de raza Criolla Peruana, poco difundido fuera del país, sorprendió por su sabor, jugosidad y terneza.

Mientras tanto, en el Bife Ancho alimentado a grano y pasto, los cortes argentinos lograron medallas de oro, y Uruguay obtuvo reconocimiento en la categoría de Bife Angosto alimentado a pasto. La diversidad de ganadores refleja la competencia internacional y el alto nivel de los participantes.

PUEDES VER: Esta es la mejor sopa de América Latina y la segunda del mundo en 2025: no es de Perú, Ecuador ni Paraguay

lr.pe

¿Cuáles fueron los criterios de evaluación utilizados por el jurado para calificar los bifes en el certamen?

Los 95 sommeliers de carne y 240 consumidores entrenados calificaron los bifes a ciegas, sin conocer el origen de cada muestra. Cada corte fue evaluado según tres criterios principales: terneza, jugosidad y sabor, con puntuaciones de cero a cien.

Este proceso riguroso permitió un resultado transparente y objetivo, garantizando que los ganadores fueran seleccionados exclusivamente por la calidad de sus cortes. La metodología científica y la organización del certamen posicionan al evento como un referente internacional en la evaluación de carne.

