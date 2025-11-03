El país de América Latina con el mejor corte de Bife Angosto del mundo: superó a Argentina en el Campeonato Mundial de Carnes

Un bife de América Latina superó a Argentina en la categoría más competitiva. Foto: Composición LR

Por primera vez, Argentina fue sede del Campeonato Mundial de Carnes, un certamen que reunió a productores de ocho países y evaluó los mejores Bifes Angostos y Bifes Anchos del planeta. La competencia se realizó en La Rural de Buenos Aires y contó con un jurado internacional compuesto por sommeliers de carne y consumidores entrenados.

La gran sorpresa de la noche fue para Perú: un bife angosto elaborado con raza Criolla Peruana se llevó el oro, superando a los cortes locales. Mientras tanto, los bifes argentinos también se destacaron en otras categorías, consolidando la calidad de la carne del país a nivel global.

¿En qué categoría, Perú superó a Argentina en el Campeonato Mundial de Carnes?

En la categoría de Bife Angosto alimentado a grano, el corte peruano elaborado por Alfonso Rebaza González, del establecimiento Emilio Cubas en Trujillo, se impuso frente a los competidores argentinos. Este corte de raza Criolla Peruana, poco difundido fuera del país, sorprendió por su sabor, jugosidad y terneza.

Mientras tanto, en el Bife Ancho alimentado a grano y pasto, los cortes argentinos lograron medallas de oro, y Uruguay obtuvo reconocimiento en la categoría de Bife Angosto alimentado a pasto. La diversidad de ganadores refleja la competencia internacional y el alto nivel de los participantes.

¿Cuáles fueron los criterios de evaluación utilizados por el jurado para calificar los bifes en el certamen?

Los 95 sommeliers de carne y 240 consumidores entrenados calificaron los bifes a ciegas, sin conocer el origen de cada muestra. Cada corte fue evaluado según tres criterios principales: terneza, jugosidad y sabor, con puntuaciones de cero a cien.

Este proceso riguroso permitió un resultado transparente y objetivo, garantizando que los ganadores fueran seleccionados exclusivamente por la calidad de sus cortes. La metodología científica y la organización del certamen posicionan al evento como un referente internacional en la evaluación de carne.