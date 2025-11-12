Israel abre el paso fronterizo de Zikim para facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, tras presiones de la ONU y EE. UU. Foto: AFP

Israel abre el paso fronterizo de Zikim para facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, tras presiones de la ONU y EE. UU. Foto: AFP

Israel anunció la apertura del paso fronterizo de Zikim, en el norte de la Franja de Gaza, con el fin de facilitar la entrada permanente de ayuda humanitaria, según confirmó la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). La decisión se tomó tras presiones de la ONU y Estados Unidos, que advirtieron sobre el riesgo inminente de hambruna y el colapso total de los servicios básicos.

De acuerdo con el portavoz de COGAT, la medida busca “aumentar la capacidad de distribución de alimentos y medicinas en el norte de la Franja”, donde los combates recientes y los ataques israelíes dejaron miles de desplazados. Sin embargo, la ONU advirtió que el volumen de suministros sigue siendo insuficiente y que Kerem Shalom, el principal punto de entrada, continúa operando de forma intermitente.

TE RECOMENDAMOS EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El asesor de seguridad nacional, Ron Dermer, aseguró que Israel coordinará el flujo de convoyes con organizaciones internacionales, aunque reiteró que “ninguna entrega beneficiará a las Brigadas Qassam”, brazo armado de Hamás. La crisis humanitaria se agrava mientras la comunidad internacional reclama un alto el fuego sostenido para permitir la reconstrucción y evitar una catástrofe mayor.

Organizaciones denuncian ataques en Gaza pese al alto el fuego

A pesar del anuncio del alto el fuego temporal, varias organizaciones humanitarias y agencias de la ONU denunciaron que los ataques israelíes no se han detenido completamente. Médicos Sin Fronteras y el Programa Mundial de Alimentos reportaron bombardeos cerca de hospitales y centros de distribución, lo que dificulta la entrega de ayuda.

El coordinador humanitario de la ONU, Martin Griffiths, señaló que “los ataques contra instalaciones médicas violan el derecho internacional y ponen en riesgo la vida de millones de civiles”. Según datos del organismo, más de 690185 personas han muerto desde el inicio del conflicto, y unas 1,2 millones enfrentan condiciones de inseguridad alimentaria extrema.

Mientras tanto, Benjamin Netanyahu enfrenta nuevas críticas internas tras la dimisión ministerial de varios funcionarios, quienes cuestionaron su manejo de la guerra y la falta de transparencia en las negociaciones con Hamás. Diversos analistas aseguran que el primer ministro busca mantener su coalición ultraderechista pese al creciente aislamiento diplomático.

Futbolistas y ONG exigen a la UEFA suspender a Israel

La crisis en Gaza también alcanzó al ámbito deportivo. Un grupo de futbolistas y ONG internacionales exigió a la UEFA suspender a Israel de todas las competiciones europeas, pues argumentan que se ha cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el derecho internacional.

En una carta enviada a la organización, más de 200 deportistas —entre ellos exjugadores de selecciones europeas— acusaron a Israel de cometer un genocidio en Gaza y mantener un régimen de apartheid en los territorios ocupados. El documento pide aplicar el mismo criterio que llevó a la exclusión de Rusia tras la invasión a Ucrania.

Amnistía Internacional respaldó el pedido, señalando que “la ocupación de Cisjordania y los ataques contra civiles en Gaza deben tener consecuencias también en el ámbito deportivo”. Sin embargo, la UEFA aún no se pronuncia oficialmente sobre el reclamo, mientras varios clubes y federaciones europeas evitan posicionarse para no tensar sus vínculos diplomáticos.