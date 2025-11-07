Gobierno de EE.UU. no participa en examen de derechos humanos de la ONU y desata críticas internacionales

En enero de 2025, Donald Trump ordenó la retirada de EE.UU. de varios órganos de la ONU, incluido el Consejo de Derechos Humanos (CDH) | Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos no acudió al examen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre sus actuaciones en materia de derechos humanos, lo que desató fuertes críticas internacionales y de organizaciones civiles.

Los representantes de Washington no se presentaron al Examen Periódico Universal (EPU), convirtiéndose en el segundo país en boicotear esta evaluación desde la implementación del sistema en 2008.

Israel fue el primer país en no presentarse a su examen en 2013

"Debíamos reunirnos para proceder al examen de Estados Unidos, sin embargo, observo que la delegación no está presente en la sala", indicó Jürg Lauber, presidente del Consejo de Derechos Humanos, al inicio de la sesión.

La misión de Washington en Ginebra (Suiza) había confirmado esta semana que Estados Unidos no acudiría a esta cita prevista para el 07 de noviembre de 2025

Israel era el único país en no presentarse a su propio examen en 2013, luego de que el Consejo de Derechos Humanos implementó el sistema de EPU en 2008.

"Es profundamente decepcionante", indicó Uzra Zeya, directora de Human Rights First. En su opinión, esta decisión debilita un proceso que ha contribuido a los avances logrados en materia de derechos humanos en todo el mundo, incluido Estados Unidos.

Zeya debe dirigir uno de los numerosos eventos organizados en la ONU en Ginebra por activistas y legisladores estadounidenses que viajaron para expresar sus preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en EE.UU., sobre todo desde el regreso de Donald Trump.

Trump ordenó abandonar varios órganos de la ONU

Esta decisión de Estados Unidos sigue al decreto de Donald Trump, que ordenó en febrero la retirada de su país de varios órganos de la ONU, incluido el Consejo de Derechos Humanos (CDH).

Aunque Donald Trump también se retiró del CDH en su primer mandato, su administración acudió al examen del 2020. En agosto de 2025, Estados Unidos informó que no iría porque se opone a la politización de los derechos humanos dentro del sistema de Naciones Unidas.

"La retirada de Estados Unidos compromete seriamente la universalidad, no solo del proceso, sino también del principio según el cual el derecho internacional de los derechos humanos es inalienable y se aplica a todos de manera igualitaria", advirtió Phil Lynch, director del Servicio Internacional para los Derechos Humanos.

"Trágico e irónico"

"Es trágico y profundamente irónico que hayamos contribuido a la elaboración de las normas y de este proceso del que hoy nos retiramos", declaró a AFP un antiguo alto responsable estadounidense bajo condición de anonimato.

Esta ausencia también ha provocado la indignación de la sociedad civil, que habitualmente participa en los exámenes, proporcionando análisis y recomendaciones.

Privados de la tribuna del EPU, numerosos grupos, académicos y responsables estadounidenses han expresado sus preocupaciones sobre una serie de decisiones y medidas alarmantes en Estados Unidos.

En particular, han denunciado la represión de la protesta, la militarización de los controles de inmigración, el despliegue de la Guardia Nacional en las ciudades, las represiones contra las universidades e instituciones artísticas y los ataques mortales contra barcos sospechosos de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico.

Muchos han instado a la comunidad internacional a tomar la palabra y apoyar los esfuerzos para examinar las acciones del gobierno estadounidense.

Robert Saleem Holbrook, director del Centro de Derecho Abolicionista, indicó que ante la erosión de nuestras libertades civiles, estas instancias adquirirán una importancia creciente en el futuro.

Algunos temen, además, que la ausencia de Estados Unidos pueda constituir un precedente desafortunado. "Esperamos que esto no banalice el retiro del Consejo", declaró Sanjay Sethi, codirector de la Iniciativa de Libertad Artística.