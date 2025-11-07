HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump anuncia despliegue de fuerza internacional para estabilizar la Franja de Gaza

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump aseguró que esta fuerza internacional tendrá efectivos de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

EE. UU. anuncio la creacion de una fuerza internacional en Gaza.
EE. UU. anuncio la creacion de una fuerza internacional en Gaza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció durante un evento en la Casa Blanca el pronto despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la Franja de Gaza, como parte de su plan de paz promovido por su Gobierno para poner fin a la guerra en el enclave palestino.

"Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Y las cosas van bien en Gaza", aseguró Trump un día después de que Estados Unidos presentara un proyecto de resolución para respaldar su propuesta de paz en la Franja ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que contempla el despliegue de una fuerza multinacional para supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás, iniciado el 10 de octubre.

Países aliados de Trump respaldan misión internacional en Gaza

Mike Waltz, embajador estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirmó que ya se reunió con representantes de Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía, quienes manifestaron su disposición a participar en la misión; sin embargo, esta debe contar con una propuesta formal, la cual ya ha sido presentada.

Esta fuerza internacional, compuesta mayormente por países árabes y musulmanes, tendrá la tarea de supervisar la seguridad en el enclave mientras el ejército israelí se retire progresivamente de la Franja de Gaza, devastada tras más de dos años de iniciado el conflicto.

Desde la Casa Blanca confían en que la fuerza internacional contará con el aval del Consejo de Seguridad, en lo que será un despliegue histórico con apoyo regional y supervisión de la Organización de las Naciones Unidas.

Trump refuerza su papel como mediador principal en Oriente Medio

Donald Trump, durante su participación en un evento en la Casa Blanca, anunció que el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, decidió adherirse a los Acuerdos de Abraham —que buscan mejorar las relaciones entre Israel y países de Oriente Medio—, decisión que comunicó personalmente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, destacó el papel del país en el proceso diplomático. "El compromiso de los países involucrados depende en gran medida de la capacidad de liderazgo estadounidense", señaló.

