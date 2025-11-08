Turquía emitió este viernes órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otros 36 funcionarios israelíes por cargos de genocidio. La Oficina del Fiscal General de Estambul informó que las medidas buscan a personas involucradas en delitos cometidos en Gaza y contra la flotilla que transportaba ayuda humanitaria al enclave, interceptada por Israel el mes pasado.

Hamas celebró la decisión turca, indicando que la medida “confirma las nobles posiciones del pueblo turco y su liderazgo”. La acción se da mientras varias naciones se reunieron en Estambul para debatir la creación de una fuerza de seguridad multinacional temporal para Gaza, destinada a entrenar a una nueva fuerza policial palestina y ayudar a estabilizar el enclave. Israel ha dejado claro que se opone al despliegue de tropas turcas en la zona, mientras Estados Unidos ha señalado que cualquier presencia extranjera en Gaza requerirá el consentimiento de Israel.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos con un nuevo portaaviones que podría superar su poder naval

¿A quiénes incluyeron las órdenes de arresto emitidas por Turquía y de qué delitos se les acusa?

Entre los funcionarios señalados se encuentran Netanyahu, el ministro de Defensa Israel Katz, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir y el jefe militar Eyal Zamir, junto a otros miembros del gobierno y altos mandos de Israel. En total, la Fiscalía de Estambul emitió órdenes de arresto contra 37 personas.

La Oficina del Fiscal General turca indicó que los cargos incluyen “crímenes de lesa humanidad” y “genocidio” cometidos en Gaza y en relación con la flotilla humanitaria interceptada por las autoridades israelíes el mes pasado. La acción se produce casi un año después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra, una medida que su oficina había calificado como “absurda y antisemita”.

PUEDES VER: Donald Trump anuncia despliegue de fuerza internacional para estabilizar la Franja de Gaza

¿Cómo ha respondido Israel a estas órdenes de arresto emitidas por Turquía?

Israel rechazó las órdenes de arresto y calificó la medida como inaceptable. El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, afirmó que la acción es una “maniobra propagandística” del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Sa’ar agregó que “en la Turquía de Erdoğan, el poder judicial se ha convertido en una herramienta para silenciar a rivales políticos y detener a periodistas, jueces y alcaldes”, haciendo referencia al arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, en marzo de este año, en el marco de investigaciones de corrupción y terrorismo.