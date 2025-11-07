HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Estados Unidos acusó a Irán de idear un plan para atentar contra la embajadora de Israel, Einat Kranz Neiger, en México

El gobierno de Donald Trump afirmó que la operación iraní fue neutralizada con apoyo de las autoridades mexicanas.

Israel agradeció a México por frustrar un presunto plan iraní en su contra. Foto: Gobierno de México
Israel agradeció a México por frustrar un presunto plan iraní en su contra. Foto: Gobierno de México

Estados Unidos acusó a Irán de haber planeado el asesinato de la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger. “El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”, afirmó un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato, sin ofrecer pruebas ni detallar cómo se evitó el ataque.

El funcionario señaló que la Fuerza Quds, unidad de élite de los Guardianes de la Revolución iraní, inició la conspiración a finales de 2024 y fue neutralizada este año. “Este es solo el último episodio en una larga historia de ataques letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que esté en desacuerdo con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní”, añadió.

¿Cómo se relaciona el supuesto complot iraní en México con los ataques recientes entre Israel e Irán?

El presunto plan se habría gestado después del bombardeo israelí del 1 de abril de 2024 contra el complejo de la embajada iraní en Damasco, donde murieron altos oficiales de los Guardianes de la Revolución. Ese ataque generó promesas de represalia por parte de Teherán, que posteriormente lanzó misiles y drones contra Israel.

Un año más tarde, Israel emprendió una ofensiva aérea sobre territorio iraní que dejó más de mil muertos. Estados Unidos, principal aliado de Israel, se sumó a las operaciones al atacar instalaciones nucleares iraníes. La misión iraní ante Naciones Unidas declinó hacer comentarios sobre las acusaciones.

México recibe elogios de agradecimiento por parte de Israel

Israel agradeció a las autoridades mexicanas por haber desbaratado la presunta red terrorista. “Agradecemos a los servicios de seguridad y a la policía de México por desmantelar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

México no es el único país en el que Irán a liderado un complot para eliminar a sus enemigos. Los servicios de inteligencia israelíes acusan a la Fuerza Quds de planear ataques contra objetivos judíos en otros países. Australia expulsó al embajador iraní tras denunciar la participación de Teherán en un atentado contra una sinagoga en Melbourne y otro contra un restaurante kosher en Sídney. En América Latina, el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 dejó 85 muertos en Buenos Aires. Argentina e Israel atribuyen el ataque al grupo Hezbolá, que habría actuado por encargo de Irán.

