Mundo

Israel confirma que el cuerpo del rehén entregado por Hamás es del argentino Lior Rudaeff, muerto hace más de dos años

Javier Milei había solicitado personalmente la restitución de Lior Rudaeff tras la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Javier Milei solicitó la restitución de Lior Rudaeff tras su desaparición. Foto: Composición LR
Javier Milei solicitó la restitución de Lior Rudaeff tras su desaparición. Foto: Composición LR

Israel anunció este sábado que el cadáver entregado el viernes en Gaza por Hamás corresponde a Lior Rudaeff, argentino que falleció hace más de dos años durante un ataque al kibutz Nir Yitzhak. En un comunicado militar, el Ejército israelí informó que “tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal, el cuerpo fue repatriado para ser enterrado”.

El intercambio se produjo luego de que Israel entregara a la Cruz Roja los cuerpos de unos 15 palestinos, según indicó el Ministerio de Sanidad de la Franja. “Rudaeff nació en Buenos Aires, estaba casado y tenía cuatro hijos. A los 8 años se mudó con su familia al kibutz Nir Yitzhak”, precisó el comunicado.

¿Quién era Lior Rudaeff y qué rol desempeñó en su comunidad antes de su muerte?

Según el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos, Rudaeff trabajó como conductor de ambulancia, médico voluntario y camionero en la producción agrícola del kibutz. También tuvo una fábrica de productos plásticos y era un ciclista apasionado. “Rudaeff, un hombre generoso y de gran corazón, se ofreció como voluntario durante 40 años como conductor de ambulancia en Eshkol cerca de la frontera con Gaza”, indicó el Foro.

El 7 de octubre, Rudaeff recibió un llamado del escuadrón de emergencia del kibutz y salió para proteger la comunidad. En un mensaje enviado a su familia, avisó que estaba herido y expresó palabras de afecto a su esposa, Yaffa, y a sus cuatro hijos.

¿Cómo se llevó a cabo la identificación y repatriación del cuerpo de Rudaeff?

El Ejército israelí confirmó la repatriación tras la identificación del cuerpo por el instituto nacional de medicina legal. “Tras el proceso de identificación, el Ejército informó a la familia de Lior Rudaeff que fue repatriado para ser enterrado”, indicó el comunicado oficial.

Hasta ahora, solo 89 de los 300 cadáveres devueltos por Israel han sido identificados. El Ministerio de Sanidad de Gaza señaló que “los cuerpos que Israel devuelve están muy deteriorados y muestran en ocasiones signos de abusos físicos e incluso tortura”, además de haber sido entregados esposados o con los ojos vendados, lo que dificulta su reconocimiento por las familias.

