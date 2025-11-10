HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Mundo

Netanyahu afirma que Israel hará cumplir los acuerdos de alto el fuego en Gaza y Líbano con "mano dura"

En una conferencia ante el gabinete israelí, Netanyahu afirmó que está decidido a recuperar los cuerpos de los rehenes asesinados que permanecen en Gaza.

Benjamín Netanyahu prometio "mano dura" para respetar el alto al fuego en Gaza y Líbano.
Benjamín Netanyahu prometio "mano dura" para respetar el alto al fuego en Gaza y Líbano. | AFP

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó ante el pleno de la Knéset —el Parlamento israelí— que su Gobierno está decidido a hacer cumplir los acuerdos de alto el fuego en Gaza y Líbano "con mano de hierro", en alusión a los ataques que se mantienen en ambas zonas.

Netanyahu aseguró que la presión militar sobre Hamás y la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la ciudad de Gaza han permitido "traer de regreso a todos los rehenes vivos y a la mayoría de los rehenes caídos". Añadió que su país "no cederá ante la presión nacional ni internacional" para modificar su política militar.

TE RECOMENDAMOS

EN CAMPAÑA 2026 Y BETSSY CHÁVEZ EN EL LIMBO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Seis muertos deja dos nuevos ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas en el Pacífico

lr.pe

Estados Unidos se reúne con Netanyahu para hablar sobre la tregua

En medio de la ofensiva israelí, Estados Unidos intensificó sus gestiones diplomáticas para sostener la tregua. Jared Kushner, enviado especial de Washington para Medio Oriente, se reunió este lunes en Jerusalén con Netanyahu para consolidar el aún frágil alto el fuego en la Franja de Gaza. La medida, vigente desde el 10 de octubre, contempla varias etapas; la siguiente busca abordar el desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio palestino.

Medios como The Times of Israel señalaron que la visita de Kushner coincide con los esfuerzos estadounidenses por definir la nueva fase de la tregua. En las últimas semanas se realizaron intercambios de prisioneros palestinos por rehenes israelíes; además, se liberó a casi 2.000 detenidos y se devolvieron los cuerpos de 315 cautivos palestinos. Estos avances diplomáticos ocurren mientras Washington busca reforzar su papel en Medio Oriente.

PUEDES VER: Filipinas evacúa a un millón de personas ante el inminente impacto del supertifón Fung-wong

lr.pe

Trump recibe al presidente sirio en cita histórica en la Casa Blanca

En ese mismo contexto regional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión histórica con su homólogo sirio, Ahmed al-Sharaa, en la Casa Blanca. El encuentro se produjo pocos días después de que Washington retirara al líder sirio de su lista de terroristas y promoviera en la ONU el levantamiento de las sanciones contra su Gobierno.

Al-Sharaa, quien encabezó la coalición rebelde que derrocó a Bashar al-Asad tras más de una década en el poder, llegó sin el protocolo habitual ni la cobertura de prensa. Según fuentes oficiales, ambos mandatarios abordaron un eventual acuerdo de seguridad con Israel, que incluiría la retirada israelí del sur de Siria y el acercamiento de Damasco a la coalición global contra el Estado Islámico.

El dirigente sirio fue retirado de la lista negra de terrorismo en julio, luego de que su grupo, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), rompiera vínculos con Al Qaeda. En declaraciones previas, Trump aseguró que Al-Sharaa "está haciendo un muy buen trabajo" y destacó los avances logrados en Siria tras su llegada al poder en diciembre de 2024. Con este encuentro, Washington consolida su renovada influencia en Medio Oriente tras años de conflicto.

Notas relacionadas
Turquía emite órdenes de arresto por “genocidio” contra Benjamín Netanyahu y 37 funcionarios israelíes en Gaza

Turquía emite órdenes de arresto por “genocidio” contra Benjamín Netanyahu y 37 funcionarios israelíes en Gaza

LEER MÁS
Benjamín Netanyahu rompe acuerdo de paz con Hamás y ordena atacar la Franja de Gaza de inmediato

Benjamín Netanyahu rompe acuerdo de paz con Hamás y ordena atacar la Franja de Gaza de inmediato

LEER MÁS
Benjamín Netanyahu, Donald Trump o Hamás: ¿quién tiene mayor posibilidad de hacer fracasar el acuerdo de paz en Gaza?

Benjamín Netanyahu, Donald Trump o Hamás: ¿quién tiene mayor posibilidad de hacer fracasar el acuerdo de paz en Gaza?

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

El lago más alto del mundo está en América Latina, pero no es Perú ni Bolivia: supera al Titicaca por más de 2.500 metros

LEER MÁS
Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

Maduro podría dejar poder en Venezuela si EE.UU. le concede amnistía, exilio y quita recompensa por su captura, según The Atlantic

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Mundo

Petro se defiende de quienes lo acusan de estar de lado del régimen de Maduro: “Solo el pueblo derrota las dictaduras"

Maduro exige a los líderes de América Latina a pedir el fin de los ataques de EE.UU. cerca de Venezuela

China amenaza a la primera ministra de Japón tras acusarla de cruzar una línea roja al apoyar política y militarmente a Taiwán

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025