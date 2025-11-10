Netanyahu afirma que Israel hará cumplir los acuerdos de alto el fuego en Gaza y Líbano con "mano dura"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó ante el pleno de la Knéset —el Parlamento israelí— que su Gobierno está decidido a hacer cumplir los acuerdos de alto el fuego en Gaza y Líbano "con mano de hierro", en alusión a los ataques que se mantienen en ambas zonas.

Netanyahu aseguró que la presión militar sobre Hamás y la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la ciudad de Gaza han permitido "traer de regreso a todos los rehenes vivos y a la mayoría de los rehenes caídos". Añadió que su país "no cederá ante la presión nacional ni internacional" para modificar su política militar.

Estados Unidos se reúne con Netanyahu para hablar sobre la tregua

En medio de la ofensiva israelí, Estados Unidos intensificó sus gestiones diplomáticas para sostener la tregua. Jared Kushner, enviado especial de Washington para Medio Oriente, se reunió este lunes en Jerusalén con Netanyahu para consolidar el aún frágil alto el fuego en la Franja de Gaza. La medida, vigente desde el 10 de octubre, contempla varias etapas; la siguiente busca abordar el desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio palestino.

Medios como The Times of Israel señalaron que la visita de Kushner coincide con los esfuerzos estadounidenses por definir la nueva fase de la tregua. En las últimas semanas se realizaron intercambios de prisioneros palestinos por rehenes israelíes; además, se liberó a casi 2.000 detenidos y se devolvieron los cuerpos de 315 cautivos palestinos. Estos avances diplomáticos ocurren mientras Washington busca reforzar su papel en Medio Oriente.

Trump recibe al presidente sirio en cita histórica en la Casa Blanca

En ese mismo contexto regional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión histórica con su homólogo sirio, Ahmed al-Sharaa, en la Casa Blanca. El encuentro se produjo pocos días después de que Washington retirara al líder sirio de su lista de terroristas y promoviera en la ONU el levantamiento de las sanciones contra su Gobierno.

Al-Sharaa, quien encabezó la coalición rebelde que derrocó a Bashar al-Asad tras más de una década en el poder, llegó sin el protocolo habitual ni la cobertura de prensa. Según fuentes oficiales, ambos mandatarios abordaron un eventual acuerdo de seguridad con Israel, que incluiría la retirada israelí del sur de Siria y el acercamiento de Damasco a la coalición global contra el Estado Islámico.

El dirigente sirio fue retirado de la lista negra de terrorismo en julio, luego de que su grupo, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), rompiera vínculos con Al Qaeda. En declaraciones previas, Trump aseguró que Al-Sharaa "está haciendo un muy buen trabajo" y destacó los avances logrados en Siria tras su llegada al poder en diciembre de 2024. Con este encuentro, Washington consolida su renovada influencia en Medio Oriente tras años de conflicto.