Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Mundo

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Expertos advierten que esta medida anunciada por Trump podría desatar una reacción en cadena entre potencias nucleares y desestabilizar décadas de esfuerzos por el desarme.

Donald Trump ordenó al Pentágono reiniciar las pruebas nucleares de EE. UU. ante informes de ensayos subterráneos de Rusia. Foto: AFP
Donald Trump ordenó al Pentágono reiniciar las pruebas nucleares de EE. UU. ante informes de ensayos subterráneos de Rusia. Foto: AFP

Donald Trump ordenó al Pentágono preparar el reinicio de las pruebas nucleares de Estados Unidos, tras recibir reportes de inteligencia que apuntan a recientes ensayos subterráneos realizados por Rusia en el Ártico. El anuncio, publicado en Truth Social momentos antes de su encuentro con Xi Jinping en Busan, Corea del Sur, reaviva el temor de una nueva carrera armamentista entre potencias.

Según fuentes citadas por The Washington Post, la Casa Blanca sostiene que los servicios de inteligencia detectaron movimientos en el archipiélago ruso de Nueva Zembla. Funcionarios aseguraron que se trata de una acción “disuasiva” para mostrar que su país “mantiene su poderío militar intacto frente a las provocaciones”.

Maduro amenaza a opositores con quitarles la nacionalidad venezolana si apoyan una invasión extranjera

Estados Unidos rompe tres décadas de pausa en los ensayos nucleares

El anuncio de Trump causó sorpresa debido a que EE. UU. cumplía con un consenso tácito desde la firma del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) en 1996. Aunque firmó el tratado, nunca lo ratificó, a diferencia de Rusia y China. Sin embargo, los tres países habían respetado la moratoria.

La decisión llega en un contexto de creciente tensión geopolítica. Días antes, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que su país probó un misil de crucero Burevestnik con propulsión nuclear y el torpedo Poseidón, sistemas de ataque que pueden portar ojivas nucleares. Moscú niega haber realizado pruebas atómicas, pero los anuncios rusos sirvieron de argumento para la orden de Trump.

Según el Servicio de Investigación del Congreso, reanudar una prueba nuclear requeriría entre 24 y 36 meses. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) advirtió que sus instalaciones en Nevada necesitarían reacondicionamiento antes de cualquier ensayo subterráneo.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó su sorpresa y recordó que “no hay indicios de que ningún país esté realizando pruebas nucleares”. Añadió que si alguien abandona la moratoria, “Rusia actuará en consecuencia”.

Pekín advierten a Washington

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió a Washington cumplir sus compromisos con el CTBT y “tomar medidas concretas para proteger el régimen global de no proliferación nuclear”.

Analistas del Asia Society Policy Institute señalaron que el anuncio tomó por sorpresa a la delegación china y pudo alterar el tono del encuentro bilateral. “A Xi y a China no les gustan las sorpresas antes de una cumbre importante”, dijo Lyle Morris, experto en defensa china.

La medida también genera inquietud en Asia, donde Corea del Norte, India y Pakistán son potencias nucleares fuera del tratado.

Expertos cuestionan la viabilidad técnica y legal de las pruebas

Especialistas en control de armas criticaron la decisión de Trump. Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas, afirmó a través de su cuenta de la red social X que “Estados Unidos no tiene ninguna razón técnica, militar ni política para reanudar las pruebas de explosivos nucleares”.

Kimball sostuvo que cualquier intento de ensayo requeriría aprobación del Congreso y enfrentaría oposición local en Nevada, donde aún resuenan los impactos ambientales de las detonaciones previas. Además, recordó que “reanudar pruebas de explosivos nucleares podría desatar una reacción en cadena entre los adversarios de Estados Unidos”.

Por su parte, el analista Hans Kristensen, de la Federación de Científicos Estadounidenses, advirtió que la orden “probablemente alentará a Rusia, China, India y Pakistán a reanudar sus propios ensayos”, lo que erosionaría décadas de avances en desescalada nuclear.

Aun así, Trump aseguró desde el Air Force One que su objetivo es “ver una desnuclearización global” y que Estados Unidos ya conversa con Rusia sobre el tema.

