Mundo

Donald Trump tilda de 'kamikazes' a demócratas y los culpa por cierre del gobierno más largo de la historia

El cierre gubernamental ya cumple 36 días, superando al registrado en 2019 durante el primer mandato de Donald Trump. Por el momento, demócratas y republicanos parecen seguir sin llegar a un acuerdo.

Donald Trump culpó del cierre a los demócratas, a quienes llamó 'kamikazes'.
Donald Trump culpó del cierre a los demócratas, a quienes llamó 'kamikazes'. | Foto: AFP

Estados Unidos entró en el trigésimo sexto día de cierre gubernamental, el más largo de la historia, un récord que el presidente Donald Trump atribuyó a los demócratas, a quienes calificó de 'kamikazes'.

El llamado 'government shutdown', situación en la que el gobierno suspende la prestación de todos los servicios públicos, salvo los esenciales, superó al registrado en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump.

Cierre gubernamental provoca que 1.4 millones de empleados sigan sin cobrar su sueldo

El récord se produjo un día después de las victorias demócratas en las elecciones de Nueva York, Virginia, California y Nueva Jersey, lo que representó un respiro para el partido opositor tras 9 meses de arrolladoras políticas republicanas.

"Creo que estos tipos son kamikazes. Derribarán al país si tienen que hacerlo", manifestó Donald Trump durante un desayuno de trabajo que se realizó en los interiores de la Casa Blanca.

"Estamos en medio de un cierre gubernamental desastroso creado por los demócratas", añadió el presidente de Estados Unidos que comenzó su segundo mandato en 2025.

En las últimas 6 semanas, la parálisis presupuestaria por falta de un acuerdo entre los dos partidos en el Congreso ha dejado a 1,4 millones de empleados del sector público sin cobrar su sueldo.

Los que cumplen tareas esenciales, como los controladores aéreos o las fuerzas de seguridad, han debido seguir trabajando sin pago.

Podrían cerrar parcialmente el espacio aéreo por falta de personal

En los aeropuertos, la situación se está volviendo cada vez más crítica. El secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó que podría verse obligado a cerrar parcialmente el espacio aéreo ante la falta de personal.

"En una semana a partir de hoy, demócratas, verán un caos masivo. Verán retrasos masivos en los vuelos", advirtió el ministro.

Los programas de asistencia social también se han visto afectados. La justicia federal conminó al gobierno a distribuir las ayudas, después de que Donald Trump sugiriera que podría no harcelo.

"Los beneficiarios de la ayuda deben entender que se necesitará tiempo para recibir este dinero, porque los demócratas han puesto al gobierno en una posición insostenible", declaró Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

Exigencias

El gobierno ha estado parcialmente paralizado desde que el Congreso no logró aprobar un proyecto de ley para mantener financiados los departamentos y agencias federales después del 1 de octubre, cuando comenzó el nuevo año fiscal.

Los republicanos, que disponen de mayorías muy estrechas en ambas cámaras, quieren que 5 senadores demócratas secunden su resolución legislativa para mantener el financiamiento hasta finales de noviembre, mientras discuten los temas presupuestarios de fondo.

Pero el Partido Demócrata, que ve con alarma cómo Donald Trump usa todo el poder a su alcance para imponer su agenda, muestra un frente unido.

Su exigencia es que todas las propuestas de salud de las reformas republicanas sea frenado en seco y que sea discutido de nuevo, desde cero, lo que significa desmantelar buena parte de una gigantesca ley que Trump logró aprobar hace menos de seis meses.

Señales tras bastidores

Aunque los líderes de ambos lados han mostrado poco interés en comprometerse, ha habido señales de negociación entre los moderados.

Un grupo bipartidista separado de cuatro miembros centristas de la Cámara de Representantes presentó un marco de compromiso para reducir los costos del seguro médico.

Los demócratas creen que los millones de estadounidenses que ven cómo se disparan las primas al inscribirse en programas de seguro médico para el próximo año presionarán a los republicanos para buscar un compromiso.

Pero Donald Trump se ha mantenido firme en su negativa a negociar, diciendo en una entrevista transmitida por CBS News que no se dejaría "extorsionar" por los demócratas.

Trump propone eliminar el filibusterismo

En sus redes sociales, Donald Trump exigió a los republicanos que utilicen el 'arma nuclear' legislativa: eliminar la barrera mínima de 60 votos en el Senado, lo que se conoce como el filibusterismo, para pasar por encima de la oposición.

"¡Republicanos, acaben con el filibusterismo! ¡Vuelvan a aprobar legislación y reformas electorales!", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Acabar con el filibusterismo es un arma de doble filo: el umbral de 60 votos en el Senado fue fijado precisamente por los demócratas en 2013 para impedir el obstruccionismo de los republicanos.

Si el Congreso volviera a sacarlo, los demócratas podrían verse tentados en el futuro a utilizarlo para intentar, por ejemplo, que Puerto Rico o Washington adquieran rango de estado en la Unión.

La idea de Donald Trump fue acogida con reservas por los líderes del partido. "No tenemos los votos", dijo el republicano John Thune, líder de la mayoría en el Senado.

