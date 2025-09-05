HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump admite que Estados Unidos “perdió” a India y Rusia frente a China en medio de crecientes tensiones globales

Con tono de reproche, Trump aseguró que India y Rusia “ya están del lado de China”, por lo que acusó a Pekín de liderar un nuevo orden mundial.

Desde su red Truth Social, Trump ironizó sobre la alianza entre Xi, Putin y Modi. Foto: composición LR/AFP/Indian Prime Minister's OfficE
Desde su red Truth Social, Trump ironizó sobre la alianza entre Xi, Putin y Modi. Foto: composición LR/AFP/Indian Prime Minister's OfficE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con molestia tras la reunión que sostuvieron Xi Jinping, Vladimir Putin y Narendra Modi en Pekín. A través de su red Truth Social, afirmó que Washington ha “perdido” a India y Rusia frente a la influencia china, pues asegura que ambos países parecen alinearse con un nuevo orden internacional impulsado desde Pekín. El mandatario acompañó su mensaje con una fotografía de los tres líderes reunidos en la cumbre organizada por China.

¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos!”, escribió en un post acompañado de una fotografía de los tres mandatarios en la cumbre organizada en China.

PUEDES VER: EE. UU. responde con fuerte advertencia al régimen de Maduro tras sobrevuelo de aviones venezolanos sobre buques de guerra

lr.pe

Trump endurece su retórica y pone en riesgo la relación estratégica con India

La administración de Donald Trump ha elevado los aranceles a los productos indios en un 50%, lo que provocó un nuevo quiebre en una relación que durante décadas fue clave en la estrategia estadounidense para contrarrestar la influencia de China en Asia. Aunque Trump había asegurado que mantenía buena relación con Nueva Delhi, calificó el vínculo como “unilateral” y criticó la compra de petróleo ruso por parte del gobierno de Narendra Modi. Como respuesta, India detuvo la adquisición de armamento estadounidense, un golpe significativo para la industria militar de Washington.

El distanciamiento se intensificó tras la reciente cumbre en China, donde Modi se reunió con Xi Jinping y Vladimir Putin. Para Nueva Delhi, mantener diversificados sus aliados responde a necesidades económicas y geopolíticas, pero para Trump, esta dinámica alimenta una grieta que amenaza con debilitar la histórica alianza indo-estadounidense en el Indo-Pacífico.

PUEDES VER: Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

lr.pe

India desafía a Trump y promete conquistar nuevos mercados

El ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, aseguró que su país no mostrará “debilidad” tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de duplicar del 25% al 50% los aranceles sobre los productos indios en represalia por la compra de petróleo ruso. En una conferencia en Nueva Delhi, Goyal afirmó que India seguirá buscando “nuevos mercados” y dejó abierta la puerta a firmar acuerdos de libre comercio con cualquier nación interesada, en un claro mensaje de resistencia frente a Washington.

La medida de Trump golpea a uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, que en 2024 exportó bienes a ese país por más de 87.300 millones de dólares. Desde Nueva Delhi, las autoridades habían calificado previamente los aranceles como “injustos e irrazonables”, pero ahora buscan transformar la crisis en una oportunidad para diversificar sus destinos de exportación. El endurecimiento de la política comercial estadounidense, que ya ha sacudido el comercio mundial, amenaza con redibujar las alianzas económicas en Asia y fortalecer los vínculos de India con otros mercados emergentes.

