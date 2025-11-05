Donald Trump firma orden que reduce aranceles a China tras acuerdo con Xi Jinping para frenar tráfico de fentanilo
La medida forma parte de las negociaciones entre Estados Unidos y China para frenar el tráfico de fentanilo y entrará en vigor a partir del 10 de noviembre de 2025.
- Elecciones en Nueva York 2025 EN VIVO: Zohran Mamdani y Andrew Cuomo se disputan la alcaldia de "La Gran Manzana"
- Finlandia alerta sobre una 'nueva era de armas nucleares' tras anuncios de EE.UU. y pruebas rusas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden que reduce del 20% al 10% los aranceles adicionales aplicados a numerosos productos chinos, impuestos originalmente como represalia por el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
La decisión formaliza una parte clave del acuerdo al que llegaron el mandatario norteamericano y su homólogo chino, Xi Jinping, tras el cara a cara que sostuvieron ambos en la ciudad de Busan, en Corea del Sur.
TE RECOMENDAMOS
BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Donald Trump dice que Xi Jinping sabe las consecuencias de invadir Taiwán, pero no aclara si EE UU intervendrá
Aranceles se redujeron a la mitad
Poco después de regresar a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump impuso aranceles adicionales del 20% sobre productos provenientes de China, debido a su presunto papel en la cadena de suministro de fentanilo.
Tras la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en la ciudad surcoreana de Busan, China se ha comprometido a frenar el flujo de materiales utilizados en la fabricación de este opioide sintético hacia Estados Unidos.
Por su parte, la administración de Donald Trump se comprometió a reducir los aranceles sobre importaciones chinas del 20% al 10% a partir del 10 de noviembre de 2025.
PUEDES VER: Donald Trump afirma que Rusia y China realizaron pruebas nucleares secretas, pero Pekín lo desmiente
EE.UU. supervisará que China cumpla el trato
La orden firmada por el presidente Donald Trump formaliza este acuerdo, aunque precisó que los funcionarios estadounidenses supervisarán el cumplimiento del trato por parte de China.
Las conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos y China también dieron lugar a una serie de acuerdos adicionales, incluida una nueva suspensión de los aranceles recíprocos más severos hasta el 10 de noviembre de 2026.