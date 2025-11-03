HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump afirma que Rusia y China realizaron pruebas nucleares secretas, pero Pekín lo desmiente

China desmintió las acusaciones de Donald Trump, reafirmando su compromiso con el desarrollo pacífico y el respeto a la prohibición de pruebas nucleares.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, desmintió que estén realizando pruebas nucleares en secreto.
Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, desmintió que estén realizando pruebas nucleares en secreto. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia y China han llevado a cabo pruebas nucleares subterráneas desconocidas para el público, y aseguró que su país haría lo mismo.

"Sí, vamos a probar armas nucleares como lo hacen otros países", señaló Donald Trump cuando le preguntaron si Estados Unidos detonará un arma nuclear por primera vez en más de tres décadas.

China niega acusaciones de Trump

"Hay ensayos de Rusia, ensayos de China, pero ellos no hablan de ello", aseguró el mandatario estadounidense durante una entrevista para el programa "60 Minutes" de la cadena CBS.

Las acusaciones formuladas por Donald Trump provocaron que China respondiera públicamente, desmintiendo dichas afirmaciones a través de Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"China siempre ha adherido a la senda de un desarrollo pacífico, sigue la política de no ser la primera en usar armas nucleares, defiende una estrategia nuclear de autodefensa y respeta su compromiso de suspender los ensayos nucleares", sostuvo.

"No quiero ser el único país que no realiza pruebas", dice Trump

Donald Trump insistió en que no se sabe con certeza dónde están haciendo las pruebas. "Las realizan a gran profundidad bajo tierra, donde la gente desconoce exactamente qué está sucediendo", señaló

"No quiero ser el único país que no realiza pruebas", añadió el presidente de Estados Unidos, añadiendo a Corea del Norte y Pakistán a la lista de naciones que presuntamente prueban sus arsenales.

Antes de entrar a una cumbre con los presidentes de China y Corea del Sur, Donald Trump usó sus redes sociales para anunciar que Estados Unidos reanudaría pronto las pruebas nucleares.

Previamente, Rusia había anunciado que había probado un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear, el Burevestnik, y un dron submarino con propulsión y capacidad nuclear.

Salvo Corea del Norte, ningún país realiza pruebas nucleares oficialmente

Ningún país, aparte de Corea del Norte, ha realizado una detonación nuclear en décadas. Rusia y China no han realizado tales pruebas desde 1990 y 1996, respectivamente.

El Secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, minimizó que estuvieran planeando detonar una explosión nuclear. "Creo que las pruebas de las que estamos hablando ahora son pruebas de sistemas. Estas no son explosiones nucleares", declaró Wright

"Estas son lo que llamamos explosiones no críticas, así que estás probando todas las demás partes de un arma nuclear para asegurarte de que entreguen la geometría apropiada y preparen la explosión nuclear", añadió.

En 1996, Estados Unidos firmó un tratado de prohibición total de ensayos nucleares con fines militares o civiles.

