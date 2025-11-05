El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, afirmó que las acciones de Estados Unidos demuestran la necesidad de que Rusia mantenga sus fuerzas nucleares en alerta. Esta declaración se dio durante una reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia, en la que también participó el presidente Vladímir Putin.

Beloúsov subrayó la urgencia de comenzar los preparativos para realizar pruebas nucleares de gran escala. "Debemos centrarnos no solo en las declaraciones y pronunciamientos de los políticos y funcionarios estadounidenses, sino, sobre todo, en lo que hace Estados Unidos. Y estas acciones demuestran claramente el activo desarrollo de armamento ofensivo estratégico por parte de Washington", señaló.

TE RECOMENDAMOS BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Estados Unidos planearía desplegar misiles en Europa

El titular de Defensa acusó a Estados Unidos de tener planes para desplegar misiles en Europa y en Asia-Pacífico, con un tiempo de vuelo desde Alemania hasta el corazón de Rusia que podría durar solo de 6 a 7 minutos. "Dado lo que hemos observado, considero necesario iniciar de inmediato los preparativos para realizar pruebas nucleares a gran escala", declaró.

Beloúsov también destacó que el país norteamericano viene desarrollando un nuevo misil intercontinental capaz de llevar una ojiva nuclear, con un alcance de 13.000 kilómetros. Además, mencionó que en octubre, Washington llevó a cabo ejercicios simulando un ataque preventivo con misiles nucleares contra Rusia.

Los ensayos nucleares de Rusia

Hace unos días, Rusia presentó su nuevo torpedo nuclear Poseidón, un dron submarino impulsado por propulsión nuclear que tiene la capacidad de operar a grandes profundidades y llevar a cabo ataques sorpresivos. El desarrollo de esta arma representa una amenaza sin precedentes, ya que podría generar un tsunami radiactivo frente a las costas de un enemigo. Con este anuncio, el Kremlin ha marcado un hito importante en la carrera armamentista mundial.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no busca amenazar a nadie, sino que "está desarrollando su capacidad nuclear tal como se había anunciado", al igual que otras potencias nucleares. Todos nuestros planes para crear sistemas de armamento prometedores, desarrollar el complejo industrial de defensa y dotar al ejército y a la flota de Rusia de tecnología y armamento modernos se están llevando a cabo", subrayó.

El misil que probó la Casa Blanca

El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de EE. UU. (AFGSC) llevó a cabo una prueba de lanzamiento de un misil balístico intercontinental Minuteman III, sin carga armamentística, desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California. El misil, en su fase de reentrada, recorrió unos 6.760 kilómetros hasta llegar al sitio de pruebas del Comando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército estadounidense, en las Islas Marshall, donde se encuentran las instalaciones del sistema de Defensa Antimisiles Ronald Reagan.

Desde la Casa Blanca, indicaron que este lanzamiento forma parte de "actividades rutinarias y periódicas esenciales" para "evaluar y verificar las capacidades del Minuteman III". Esta es la primera prueba de misiles balísticos de Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump hiciera declaraciones el {ultimo jueves, donde ordenó iniciar de manera inmediata los ensayos nucleares.