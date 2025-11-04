HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

Perú le gana a ese país de América Latina en consumo de carne de pollo, pero no en la producción ni exportación, según USDA.

Este país de América Latina produce alrededor de 15 millones de toneladas (aproximadamente 14 %) de producción mundial de carne de pollo, según USDA.
Este país de América Latina produce alrededor de 15 millones de toneladas (aproximadamente 14 %) de producción mundial de carne de pollo, según USDA. | Composición LR

La producción de carne de pollo ha crecido de manera sostenible. Según datos del United States Department of Agriculture (USDA), los tres principales países creadores de esa carne concentran una proporción significativa de la producción mundial. Estados Unidos y China son los países que lideran el top global.

En el caso de América Latina, aunque determinados países mostraron un desarrollo importante en su industria aviar, pocos logran competir con los líderes globales en volumen de producción o en exportaciones. El Perú, por ejemplo, posee un consumo interno muy elevado, pero no figura entre los grandes jugadores mundiales en producción o comercio internacional de carne de pollo.

¿Cuál es el país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo?

Dentro del panorama mundial de producción de carne de pollo, el país latinoamericano con mayor volumen es Brasil, con alrededor de 15 millones de toneladas (aproximadamente 14 %) de producción mundial de carne de pollo, según USDA. Junto a EE.UU. y China forman parte del top 3 global.

En efecto, Brasil se posiciona como el tercer mayor productor mundial y está por encima de Perú en volumen, lo que implica que es el país de la región que "supera a Perú" en esta métrica. Sin embargo, los peruanos lideran el ranking del consumo interno fuerte a nivel global, incluso el pollo a la brasa es el plato más destacado.

Producción de carne de pollo en 2025. Foto: USDA<br>

Producción de carne de pollo en 2025. Foto: USDA

Top 10 de productores de carne de pollo en el mundo

A continuación, un resumen del panorama mundial más reciente: los mayores países productores de carne de pollo son (orden aproximado por volumen):

  • Estados Unidos (~21,34 millones toneladas)
  • China (~15,35 millones toneladas)
  • Brasil (~15 millones toneladas)
  • Unión Europea (~11,49 millones toneladas)
  • Rusia (~4,91 millones toneladas)
  • México (~3,99 millones toneladas)
  • Tailandia (~3,49 millones toneladas)
  • Turquía (~ 2,51 millones toneladas)
  • Argentina (~ 2,49 millones toneladas)
  • Colombia (~ 1,91 millones toneladas)

¿Cuál es el país de América Latina que más carne de pollo exporta y consume?

El país de América Latina que más carne de pollo exporta es nuevamente Brasil. Según reportes del USDA y otras fuentes, esta nación es exporta aproximadamente 5 millones de toneladas o más en 2024/2025. Su capacidad para acceder a más de 150 países, invertir en tecnología y cumplir estándares sanitarios internacionales son clave para su liderazgo.

En cuanto al consumo, Perú se lleva el trono. Brasil presenta cifras relevantes para la producción y exportación de esa carne el mercado interno en 2024/2025.

