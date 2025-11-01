HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

La única ciudad de América Latina que conecta 2 océanos y está en la mira de EE.UU. y China por una megaobra comercial

Esta ciudad es uno de los principales centros financieros de América Latina, con una economía basada en logística internacional.

La relevancia de esta ciudad despertó el interés de Estados Unidos y China por su canal clave para el comercio marítimo mundial.
La relevancia de esta ciudad despertó el interés de Estados Unidos y China por su canal clave para el comercio marítimo mundial. | Composición LR

En América Latina existe una ciudad que une dos océanos: el Atlántico y el Pacífico. Su ubicación estratégica la convierte en un punto clave para el comercio internacional y en un símbolo de la ingeniería moderna. Pasó de ser un asentamiento colonial a una metrópoli que combina historia, modernidad y diversidad cultural.

Hoy, esta ciudad representa el progreso de la región y también es el escenario de una competencia silenciosa entre Estados Unidos y China. Ambas naciones ven en este punto geográfico un corredor esencial para el transporte marítimo mundial y una pieza estratégica dentro de su disputa comercial y geopolítica.

¿Cuál es la única ciudad de América Latina que conecta 2 océanos?

La respuesta es Ciudad de Panamá, capital de la República de Panamá. Fundada el 15 de agosto de 1519, esta urbe une América del Norte con América del Sur, y se convierte en el único punto de la región donde se puede pasar del océano Atlántico al Pacífico en cuestión de horas. Su papel protagónico se consolidó con la construcción del Canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más importantes del siglo XX.

La relevancia de Ciudad de Panamá despertó el interés de Estados Unidos y China, ya que el canal es una de las principales arterias del comercio marítimo mundial. Washington busca mantener su influencia histórica en la región, mientras que Pekín incrementó sus inversiones en puertos, infraestructura y zonas francas panameñas, en un intento por fortalecer su presencia comercial en el continente americano.

La ciudad de América Latina que es centro económico para EE.UU. y China

Ciudad de Panamá se consolidó como uno de los principales centros económicos y financieros de América Latina, con una economía basada en los servicios, la banca y la logística internacional. Gracias al Canal, el país genera miles de millones de dólares anuales y sirve como eje de conexión entre los mercados de Asia, América y Europa. Tanto EE.UU. como China la consideran clave para sus estrategias de comercio global y expansión económica.

Aspectos destacados:

  • Distrito bancario internacional: uno de los más sólidos y activos del continente.
  • Canal de Panamá: mueve alrededor del 6% del comercio marítimo mundial.
  • Zona Libre de Colón: la segunda más grande del mundo después de Hong Kong.
  • Inversiones chinas: presencia en obras portuarias, energía y telecomunicaciones.
  • Intereses estadounidenses: control histórico del canal hasta 1999 y fuerte presencia empresarial.
  • Ubicación estratégica: punto de tránsito esencial para mercancías entre el Pacífico y el Atlántico.
