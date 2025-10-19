HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

EE.UU. y China liderarían el top 10 de las economías fuertes del mundo. El país de América Latina se posicionaría en el puesto 8.

Este país de América Latina superó a grandes potencias económicas como Rusia e Italia.
Este país de América Latina superó a grandes potencias económicas como Rusia e Italia. | Composición LR

En 2026, el panorama económico mundial experimentará importantes transformaciones, marcadas por el crecimiento sostenido de potencias emergentes y el fortalecimiento de economías consolidadas. Entre los países que destacarán, uno de América Latina logrará posicionarse dentro del selecto grupo de las diez economías más grandes del mundo, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este hecho representa un avance significativo para la región, que ha enfrentado históricamente desafíos relacionados con la estabilidad económica y la desigualdad. El ascenso de este país refleja el impacto positivo de políticas económicas sólidas, reformas estructurales e inversiones estratégicas en sectores clave como la energía, la industria, el petróleo y la tecnología.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

lr.pe

¿Cuál será el país de América Latina con una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026?

El país que representará a América Latina en el top 10 de las economías más grandes del mundo será Brasil. Las proyecciones del FMI indican que la nación sudamericana ocupará el octavo lugar mundial, y superaría a potencias tradicionales como Italia y Rusia. Este crecimiento responde a la implementación de reformas económicas y sociales que fortalecieron la estabilidad macroeconómica y la competitividad global del país.

Brasil ha logrado consolidarse como una potencia regional gracias a su capacidad para diversificar su economía, aumentar sus exportaciones y mantener un crecimiento sostenido de su Producto Interno Bruto (PIB). Entre 2025 y 2028, se espera que su PIB pase de 2,32 a 2,75 billones de dólares, lo que confirma su posición como la única economía latinoamericana considerada "rica" durante ese periodo.

Ranking de países con la economía más fuerte entre 2025 y 2029. Foto: Statista<br>

Ranking de países con la economía más fuerte entre 2025 y 2029. Foto: Statista

PUEDES VER: Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

lr.pe

¿Qué tan importante será el petróleo para la economía de Brasil en 2026?

El petróleo desempeñará un papel fundamental en el fortalecimiento de la economía brasileña en 2026. Se proyecta que continúe siendo el principal producto de exportación, incluso por encima de la soja, lo que generará importantes ingresos para el país. La producción proveniente del presal —las reservas en aguas ultraprofundas— seguirá siendo el motor energético que sustenta el crecimiento de este sector, y posicionará a Brasil como una potencia petrolera global.

Además, los ingresos fiscales provenientes del petróleo, incluyendo royalties y participaciones especiales, serán determinantes para el presupuesto nacional. A pesar de una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento de la producción, Brasil continuará contribuyendo significativamente al suministro mundial de crudo, junto a países como Estados Unidos, Canadá y Argentina.

PUEDES VER: El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

lr.pe

¿Cuáles serán los 10 países con las economías más grandes en 2026?

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), los países con las economías más grandes del mundo en 2026 serán:

  • Estados Unidos
  • China
  • Japón
  • Alemania
  • India
  • Reino Unido
  • Francia
  • Brasil
  • Italia
  • Canadá
Notas relacionadas
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS
Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

LEER MÁS
La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

LEER MÁS
Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: últimas noticias de candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga

Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: últimas noticias de candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

SEAL anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas afectadas para este domingo 19 y lunes 20 de octubre?

Mundo

El ‘Messi’ del Antiguo Egipcio: arqueólogos descubren una escultura de 100 cm similar al astro argentino

Pánico en aeropuerto de China: batería de litio explota en pleno vuelo y obliga a aterrizaje de emergencia

Elecciones en Bolivia 2025 EN VIVO: últimas noticias de la segunda vuelta entre Jorge Quiroga y Rodrigo Paz

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025