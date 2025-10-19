El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

En 2026, el panorama económico mundial experimentará importantes transformaciones, marcadas por el crecimiento sostenido de potencias emergentes y el fortalecimiento de economías consolidadas. Entre los países que destacarán, uno de América Latina logrará posicionarse dentro del selecto grupo de las diez economías más grandes del mundo, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este hecho representa un avance significativo para la región, que ha enfrentado históricamente desafíos relacionados con la estabilidad económica y la desigualdad. El ascenso de este país refleja el impacto positivo de políticas económicas sólidas, reformas estructurales e inversiones estratégicas en sectores clave como la energía, la industria, el petróleo y la tecnología.

¿Cuál será el país de América Latina con una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026?

El país que representará a América Latina en el top 10 de las economías más grandes del mundo será Brasil. Las proyecciones del FMI indican que la nación sudamericana ocupará el octavo lugar mundial, y superaría a potencias tradicionales como Italia y Rusia. Este crecimiento responde a la implementación de reformas económicas y sociales que fortalecieron la estabilidad macroeconómica y la competitividad global del país.

Brasil ha logrado consolidarse como una potencia regional gracias a su capacidad para diversificar su economía, aumentar sus exportaciones y mantener un crecimiento sostenido de su Producto Interno Bruto (PIB). Entre 2025 y 2028, se espera que su PIB pase de 2,32 a 2,75 billones de dólares, lo que confirma su posición como la única economía latinoamericana considerada "rica" durante ese periodo.

Ranking de países con la economía más fuerte entre 2025 y 2029. Foto: Statista



¿Qué tan importante será el petróleo para la economía de Brasil en 2026?

El petróleo desempeñará un papel fundamental en el fortalecimiento de la economía brasileña en 2026. Se proyecta que continúe siendo el principal producto de exportación, incluso por encima de la soja, lo que generará importantes ingresos para el país. La producción proveniente del presal —las reservas en aguas ultraprofundas— seguirá siendo el motor energético que sustenta el crecimiento de este sector, y posicionará a Brasil como una potencia petrolera global.

Además, los ingresos fiscales provenientes del petróleo, incluyendo royalties y participaciones especiales, serán determinantes para el presupuesto nacional. A pesar de una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento de la producción, Brasil continuará contribuyendo significativamente al suministro mundial de crudo, junto a países como Estados Unidos, Canadá y Argentina.

¿Cuáles serán los 10 países con las economías más grandes en 2026?

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), los países con las economías más grandes del mundo en 2026 serán: