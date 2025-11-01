El país de América Latina que desafía a la ingeniería con el túnel más largo de la región y es clave para el comercio

La construcción de este enorme túnel marca un antes y un después en la conectividad vial de Latinoamérica | Composición LR

La construcción de este enorme túnel marca un antes y un después en la conectividad vial de Latinoamérica | Composición LR

En los últimos años, la ingeniería de América Latina alcanzó hitos impresionantes en materia de infraestructura vial. Entre estas obras sobresale un túnel que rompió récords por su longitud, pero también transformó la movilidad, el comercio y la integración regional en toda la región.

Este proyecto monumental representa el esfuerzo conjunto de planificación, tecnología avanzada y ejecución de alto nivel, y se convierte en un símbolo del progreso de la región. Su construcción marca un antes y un después en la conectividad vial de Latinoamérica, al permitir un tránsito más rápido, seguro y eficiente entre zonas estratégicas para el desarrollo económico y social.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuál es el país de América Latina con el túnel más largo de la región?

El país que logró este hito es Colombia, gracias al Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, conocido popularmente como el Túnel del Toyo. Con una longitud de 9.730 metros, se posiciona como el conducto vehicular más largo de América Latina, al unir la ciudad de Medellín con el Urabá antioqueño, una región estratégica por su conexión directa con el mar Caribe.

Esta megaobra es un desafío de ingeniería por su ubicación en plena cordillera de los Andes, pero también un proyecto clave para la economía colombiana y regional. Su construcción permite reducir considerablemente los tiempos de viaje y fortalecer el corredor logístico que comunica el interior del país con los puertos marítimos, lo que impulsa el comercio internacional y el desarrollo de nuevas oportunidades en sectores como el turismo, la industria y la exportación.

El túnel colombiano que es clave es para el comercio latinoamericano

El Túnel del Toyo es una obra de alta ingeniería que combina seguridad, tecnología y eficiencia para mejorar la movilidad y el transporte de carga en Colombia y América Latina.

Principales características: