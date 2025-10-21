HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El país de América Latina con la moneda más fuerte en el tercer trimestre de 2025: superó al peso mexicano y el sol peruano

Monedas de México, Perú y Colombia lograron avances; sin embargo, una destacó gracias a factores como entrada de divisas extranjeras.

La moneda de este país de América Latina logró tener un buen crecimiento gracias a factores internos que favorecieron.
La moneda de este país de América Latina logró tener un buen crecimiento gracias a factores internos que favorecieron. | Composición LR

En el tercer trimestre de 2025, las monedas de América Latina tuvieron un desempeño variado frente al dólar estadounidense. Varias divisas lograron avanzar frente al dólar, impulsadas por factores internos y externos, como las políticas monetarias de la Reserva Federal y la confianza de los inversionistas internacionales.

En este contexto, un país latinoamericano destacó con el mejor rendimiento monetario, pero otros como México y Colombia también lograron importantes avances. En cuanto a las expectativas para el futuro, se anticipa que algunas monedas de la región seguirán beneficiándose de la debilidad global del dólar, mientras que otras podrían enfrentar mayores presiones debido a factores económicos y políticos locales.

Estados Unidos pone la mira en 2 países de América Latina por un recurso energético clave que desafiaría a China

lr.pe

¿Cuál es el país de América Latina con la moneda más fuerte en el tercer trimestre de 2025?

El guaraní paraguayo se destacó como la moneda de mejor desempeño en América Latina durante el tercer trimestre de 2025. El fortalecimiento de esta divisa se atribuyó principalmente a factores internos, como la emisión de bonos soberanos y la entrada de divisas extranjeras. Además, las intervenciones del Banco Central de Paraguay ayudaron a estabilizar la moneda y reforzar su apreciación. La reducción de la tasa de cambio en junio, a raíz de la colocación de bonos, fue clave en este proceso.

La fortaleza del guaraní paraguayo también fue influenciada por un entorno externo favorable, como la debilidad generalizada del dólar, que impulsó el flujo de capital hacia las economías emergentes. Los analistas coinciden en que la apreciación del guaraní podría mantenerse debido al crecimiento económico superior al promedio regional y el interés de los inversionistas internacionales en bonos paraguayos.

Este es el rendimienro de las monedas latinoamericas en 2025. Foto: Bloomberg Línea

Este es el rendimienro de las monedas latinoamericas en 2025. Foto: Bloomberg Línea

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

lr.pe

¿Cómo le fue al sol peruano?

El sol peruano también mostró un buen desempeño durante el tercer trimestre de 2025, con una apreciación de 2,03% y un avance acumulado del 7,7% en el año. Esta fortaleza se debe a varios factores, entre ellos los altos precios de los minerales que Perú exporta, lo que generó un amplio superávit comercial. Además, los flujos de capitales internacionales hacia la inversión de portafolio en el país también ayudaron a consolidar el valor del sol.

Sin embargo, a pesar de estos factores positivos, el analista Hugo Perea advirtió que el escenario político de Perú podría generar presiones sobre la moneda. Las elecciones generales de 2026 podrían generar incertidumbre, lo que normalmente tiende a llevar a los agentes económicos a adoptar posiciones defensivas, lo que afectaría negativamente al tipo de cambio.

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

lr.pe

¿Cuáles son las monedas con mejor desempeño en el tercer trimestre de 2025?

En el tercer trimestre de 2025, las monedas de América Latina tuvieron un buen desempeño frente al dólar estadounidense, especialmente aquellas de Paraguay, Colombia y México. Estas divisas fueron favorecidas tanto por factores internos como externos, incluyendo la debilidad del dólar y las políticas monetarias adoptadas en los países mencionados.

  • Guaraní paraguayo (PYG)
  • Peso colombiano (COP)
  • Peso mexicano (MXN)
  • Real brasileño (BRL)
  • Sol peruano (PEN)

Monedas de Latinoamérica con caídas en su rendimiento en 2025

Aunque algunas monedas brillaron, otras atraviesan momentos difíciles por crisis económicas, alta inflación o desequilibrios estructurales. El peso argentino, especialmente, sufrió una fuerte depreciación debido a la incertidumbre política y la baja de reservas internacionales. La monedas latinoamericanas con bajo desempeño, según Bloomberg, son las siguientes:

  • Peso uruguayo
  • Lempira hondureña
  • Peso chileno
  • Peso dominicano
  • Peso argentino
