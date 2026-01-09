HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Petro pide a Delcy Rodríguez que Colombia y Venezuela trabajen juntos para "combatir el narcotráfico" en la región

Las declaraciones se dieron después de la llamada del presidente de Colombia con Donald Trump, tras las tensiones producidas por el ataque de Estados Unidos en Caracas.

Petro pide a Delcy Rodríguez que trabajen juntos para combatir el narcotráfico en América Latina.
| Foto: composición LR/AFP

Gustavo Petro instó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a combatir juntos el narcotráfico. El mandatario colombiano argumentó que el fenómeno de las drogas se ha transformado en la "excusa perfecta" para justificar agresiones hacia los países de América Latina.

El gobernante de izquierda explicó que la región atraviesa períodos de "turbulencia" tras el ataque de Estados Unidos en Caracas que ocurrió el sábado 3 de enero, así como la detención del exdictador Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos en Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.

Petro invita al nuevo gobierno de Venezuela a formar una alianza

"He invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en este objetivo", publicó el mandatario de Colombia este viernes 9 de enero. De esta manera, convocó a Delcy Rodríguez para trabajar de la mano contra los narcotraficantes y así sean "derrotados por los pueblos unidos".

"El narco debe ser desarmado. América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad", añadió. Cabe recordar que el gobierno de Colombia anunció el jueves que Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaron llevar a cabo "acciones conjuntas" para enfrentar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela.

EE. UU. lanza amenazas a los gobiernos de la región

Tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, el republicano de 79 años afirmó que el ataque busca erradicar el narcotráfico en la región. Además, lanzó advertencias sobre la posibilidad de realizar operaciones contra los narcotraficantes en Colombia, lo que ha generado una firme oposición por parte de Petro.

Trump señaló que las drogas están "fluyendo" desde México, un país que ha sido criticado por Washington por no enfrentar con la suficiente determinación a los cárteles del narcotráfico. "Vamos a tener que hacer algo", enfatizó Trump, lo que dejó entrever la posibilidad de acciones más contundentes en el país norteamericano.

Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que el régimen cubano atraviesa momentos complicados. "Creo que están en serios problemas. No voy a hablar ahora de cuáles serán nuestros próximos pasos ni de nuestras políticas en este sentido, pero no es ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano", aseguró el republicano.

