Joyas robadas del museo Louvre valen más de US$100 millones: Fiscalía de París indaga posible apoyo interno

Fiscalía de París confirma que el robo en el Louvre alcanzó un valor de 88 millones de euros por nueve joyas de la corona francesa. Foto: composición LR/AFP

La fiscalía de París confirmó que el valor de las joyas robadas durante el robo en el Louvre del domingo 19 de octubre asciende a 88 millones de euros, equivalente a más de 100 millones de dólares. La fiscal Laure Beccuau detalló que el conservador del museo realizó esta estimación, pero advirtió que los ladrones no obtendrán esa suma si optan por fundir las piezas históricas. El suceso, que involucró el hurto de nueve joyas de la corona francesa de la galería Apolo, expuso graves interrogantes sobre la seguridad del museo más visitado del mundo.

Un grupo de al menos cuatro individuos utilizó un montacargas sustraído mediante un falso alquiler para acceder a la primera planta del museo. Con una sierra radial, quebraron dos vitrinas de seguridad instaladas en 2019 y sustrajeron las piezas en una operación que duró solo siete minutos. En su huida, abandonaron una de las joyas. La fiscal Beccuau confirmó que "un centenar" de investigadores trabajan en el caso y no descartó posibles complicidades internas.

El Louvre bajo la lupa tras el robo de las joyas de la corona francesa

La dirección del museo del Louvre salió al paso de las críticas sobre sus sistemas de protección. En respuesta al semanario satírico Le Canard Enchaîné, que calificó las nuevas vitrinas como "aparentemente más frágiles que las antiguas", la institución defendió que los módulos instalados en diciembre de 2019 representaron "un avance considerable en materia de seguridad". Según el museo, el sistema anterior de los años 50, que incluía un mecanismo para descender las joyas a una caja fuerte, se volvió "inoperante y obsoleto".

La polémica llegó al Senado francés, donde la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, compareció este miércoles 23 de octubre para explicar las fallas. El senador Laurent Lafon, presidente de la Comisión de Cultura, declaró que la audiencia buscaba verificar si se siguieron los procedimientos y si estos eran adecuados. "También le preguntaremos al presidente: ¿qué hacemos ahora?", señaló Lafon, en referencia a las obras de renovación mayor programadas solo para 2031. Un informe del Tribunal de Cuentas ya había alertado sobre recursos "en gran medida insuficientes" para la seguridad del museo.

Fiscalía francesa moviliza a un centenar de agentes para recuperar las joyas robadas

La investigación, a cargo de la Jurisdicción Interregional Especializada (JIRS) de París, avanza con el análisis de las huellas dactilares halladas en la escena. La fiscal Beccuau expresó su esperanza de que los delincuentes "reflexionen y no destruyan estas joyas sin motivo", en alusión al bajo valor que tendrían las piezas fundidas. Sobre el método para obtener el vehículo, explicó que los ladrones confrontaron a un empleado de la empresa de alquiler con amenazas, pero sin ejercer violencia física.

El operativo para localizar a los cuatro sujetos identificados y recuperar el botín moviliza a un centenar de agentes en la capital francesa. El robo millonario provocó una reunión de emergencia entre los ministros del Interior y de Cultura, Laurent Núñez y Rachida Dati. Mientras el museo permaneció cerrado el lunes, las autoridades intentan determinar la existencia de una red más amplia que apoyó la ejecución del golpe, considerado el más cuantioso en la historia reciente de Francia.