El Museo del Louvre en París fue escenario de un audaz robo que ha conmocionado al mundo. Tres delincuentes ingresaron a la Galerie d’Apollon y en menos de siete minutos se llevaron nueve piezas históricas de millonario valor de la colección de la corona de Francia. Ante este hecho insólito generó alarma entre las autoridades francesas que retuvieron a los visitantes dentro del museo mientras se controlaba la situación. Un turista latino quien visitó el icónico museo junto con su familia grabó los minutos de tensión que vivieron dentro de las instalaciones de la galería tras el saqueo de las valiosas joyas.

Según se muestra en el clip, que rápidamente se volvió viral en TikTok, mostró como los visitantes intentaban abandonar desesperados del lugar. Sin embargo, fueron retenidos en una de las zonas del Museo del Louvre mientras el personal trataba de controlar la situación y garantizar la seguridad de todos los visitantes.

Turista latino graba el tenso momento que vivió dentro del Museo del Louvre en París tras robo de joyas

Mediante su cuenta de tiktok @pasaporteenmodoavion, un turista latino , quien visitava el Museo del Louvre junto a su familia, compartió los momentos de tensión que experimentaron los visitantes tras el robo. Según se escucha en clip, todos quedaron sorprendidos cuando personal de la galería pidió a todos los asistentes evacuar el lugar para dirigirse al punto de reunión establecido, como parte del protocolo de seguridad.

Lo que más llamó la atención del joven latino es la aparición de los militares franceses y la policía dentro del Museo Louvre que impidieron la salida de los visitantes. Cabe mencionar que, hasta el momento, ninguno de los presentes sabía lo que estaba ocurriendo.

El latino pensó que se trataba de una evacuación a causa de incendio dentro de la galería. "Estamos en el Museo Louvre. Nos dicen que tenemos que salir del museo. ¡Corran, corran! Hay que salir del museo rápido. Nos dicen que abandones", se escucha decir al turista.