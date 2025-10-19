HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

Este descubrimiento en el Mediterráneo establece un nuevo récord de profundidad en Francia y lo posiciona como el segundo naufragio más profundo del mundo, detrás del USS Samuel B. Roberts.

Ejército francés descubre un naufragio a más de 2.500 metros bajo el mar: Camarat 4
Ejército francés descubre un naufragio a más de 2.500 metros bajo el mar: Camarat 4 | Foto: composición LR/DRASSM

La Armada Francesa y el Departamento de Investigación Arqueológica Subacuática y Submarina (DRASSM) realizaron un descubrimiento que marca un antes y un después en la arqueología subacuática. A 2.567 metros de profundidad, frente a las costas de Saint-Tropez, localizaron un barco mercante del siglo XVI en un estado de conservación excepcional. El hallazgo fue inicialmente detectado por drones submarinos y posteriormente confirmado por un vehículo a control remoto.

La embarcación, llamada Camarat 4 por sus descubridores, fue detectada por drones submarinos y luego confirmada por un vehículo a control remoto. El hallazgo marca un nuevo récord de profundidad en Francia y se ubica como el segundo naufragio más profundo del mundo, detrás del destructor estadounidense USS Samuel B. Roberts, encontrado en el Pacífico a 6.895 metros.

lr.pe

El récord del “Camarat 4” y su impacto en la arqueología mundial

Con su hallazgo a más de 2.500 metros de profundidad, el Camarat 4 establece un nuevo récord para Francia y se posiciona como uno de los naufragios más profundos documentados en el Mediterráneo. Aunque el récord mundial lo mantiene el destructor estadounidense USS Samuel B. Roberts, descubierto en 2022 a 6.895 metros en el Mar de Filipinas, el logro francés marca un hito en la exploración arqueológica en aguas extremas.

La preservación casi perfecta del Camarat 4 ofrece una ventana única para estudiar la historia marítima del siglo XVI. Según el DRASSM, “la calidad de las imágenes permite examinar detalladamente la mercancía, alrededor de 200 jarras de loza policromada visibles, y muchas más atrapadas bajo los sedimentos”. A esa profundidad, la falta de luz y la presión extrema evitaron el deterioro y el saqueo, manteniendo el sitio arqueológico prácticamente intacto.

Tecnología de vanguardia al servicio de la arqueología subacuática

El hallazgo fue posible gracias a una operación conjunta entre la Armada Francesa y el DRASSM, que emplearon vehículos teledirigidos equipados con cámaras 4K, sistemas de mapeo 3D y brazos robóticos de precisión. Estas herramientas permitieron documentar el sitio arqueológico sin alterar su estructura ni dañar los objetos.

La extracción de los artefactos se realizó mediante pinzas controladas a distancia, garantizando una mínima perturbación del yacimiento. Los objetos recuperados serán procesados en laboratorios especializados donde se mantendrán bajo condiciones de temperatura y humedad controladas para asegurar su conservación a largo plazo.

