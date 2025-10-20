Joyas de Napoleón y coronas reales desaparecen tras un audaz robo en el Louvre. Foto: Composición LR

Joyas de Napoleón y coronas reales desaparecen tras un audaz robo en el Louvre. Foto: Composición LR

El robo de joyas en el Museo del Louvre conmocionó a Francia y al mundo. Entre las piezas sustraídas figuran tesoros que pertenecieron a emperatrices y reinas, como el collar de esmeraldas que Napoleón III regaló a su esposa María Luisa y la corona de la emperatriz Eugenia, símbolos del esplendor imperial francés.

Las autoridades investigan cómo un grupo logró vulnerar la seguridad del museo más famoso del planeta y sustraer joyas de valor histórico incalculable. Cada objeto robado, exhibido en la Galería de Apolo, representa una parte irremplazable de la memoria artística y monárquica de Francia.

Corona de la emperatriz Eugenia desaparece junto a joyas históricas en el Louvre. Foto: EFE

¿Cuáles son las joyas robadas del Museo del Louvre?

Estas son las joyas robadas del Museo del Louvre en la que se encuentran piezas de gran valor histórico y artístico que pertenecieron a emperatrices y reinas francesas:

Collar de esmeraldas de la emperatriz María Luisa: Pieza perteneciente al “juego de esmeraldas” regalado a María Luisa de Austria (segunda esposa de Napoleón I) en 1810; está compuesto por varias esmeraldas (incluye piedras en forma de pera y una piedra central importante) y un extenso engaste de diamantes.

Pendientes de esmeralda que lució la emperatriz María Luisa: Forman parte del mismo parure (conjunto) que el collar: pendientes con esmeraldas pera y numeroso pavé de diamantes, ligados históricamente al obsequio nupcial de Napoleón a María Luisa.

Corona que lució la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III: Corona del Segundo Imperio atribuida a la emperatriz Eugenia de Montijo; según los comunicados, contiene más de mil diamantes y varias esmeraldas. Durante el robo los ladrones dejaron caer la corona fuera del museo; la pieza fue recuperada pero con daños visibles.

Broche gran nudo de corpiño de la emperatriz Eugenia: El Louvre alberga varias piezas de Eugenia: un gran nudo de corpiño firmado por François Kramer y también un broche-relicario ejecutado por los joyeros Bapst (fecha siglo XIX, alrededor de 1855). El broche reliquario y el gran nudo de corpiño figuran entre las piezas afectadas en los reportes sobre el robo.

Corona usada por la reina María Amalia, reina de Francia 1830–1848 y la reina Hortensia: La Galería de Apolo guarda diademas/tiaras y elementos de parures ligados a la reina María Amalia y a Hortensia (Hortense de Beauharnais). En el robo se reportaron dos diademas/tiaras asociadas a estas reinas (una de ellas recuperada en parte o listada entre las piezas desaparecidas).

Collar de zafiro usado por la reina María Amalia y la reina Hortensia: Pertenecía a un conjunto histórico de zafiros compartido entre Hortensia y María Amalia; incluía collar y pendientes. El collar de ese juego figura en las piezas sustraídas según los comunicados y la ficha del Louvre sobre el juego de la reina María Amalia.

Pendiente de zafiro usado por la reina María Amalia y la reina Hortensia: Formaba parte del mismo parure de zafiros (un pendiente individual del conjunto fue listado entre las piezas robadas).

Formaba parte del mismo parure de zafiros (un pendiente individual del conjunto fue listado entre las piezas robadas). Broche relicario: Firmado por Alfred (o Alfred y Frédéric) Bapst, fechado en 1855 y atribuido a la emperatriz Eugenia; contiene diamantes históricos (entre ellos algunos denominados “Mazarin”).

Joyas únicas del Louvre desaparecen tras un audaz robo que sacude el patrimonio francés. Foto: EFE

¿Cómo fue el robo en el Louvre? Todos los detalles

El robo en el Museo del Louvre ocurrió el domingo 19 de octubre de 2025, alrededor de las 9,30 de la mañana hora local, en la Galería de Apolo, donde se exhiben las joyas de la corona francesa. Un grupo de ladrones, disfrazado de operarios, utilizó una plataforma elevadora para entrar por una ventana que da al río Sena y romper las vitrinas con herramientas eléctricas.

La operación duró menos de siete minutos, según la policía francesa. Los asaltantes escaparon en motocicletas, antes de que los agentes llegaran al lugar. Entre las piezas robadas figuran el collar de esmeraldas de la emperatriz María Luisa, las coronas de la emperatriz Eugenia y de la reina María Amelia, junto con broches y pendientes de valor histórico incalculable.