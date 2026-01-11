Protestas en Irán dejan 192 muertos tras dos semanas de lucha contra la crisis económica

Las protestas en Irán, iniciadas el 28 de diciembre de 2025 en diversas ciudades, han dejado al menos 192 personas muertas, según informó la ONG Iran Human Rights con sede en Oslo. Estas movilizaciones comenzaron como rechazo a la profunda crisis económica que atraviesa el país y se han extendido por más de dos semanas, a pesar del creciente uso de fuerza por parte de las autoridades.

El acceso a la información desde dentro del país sigue siendo limitado debido a un apagón de internet y tecnología de comunicación, lo que ha dificultado la verificación independiente de los hechos y las cifras de víctimas. Organizaciones como Human Rights Activists News Agency han reportado cifras menores, aunque también señalan un rápido aumento de arrestos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

Origen y motivos de las protestas

Las movilizaciones en Irán se desataron en respuesta a un fuerte deterioro de la situación económica, con inflación, depreciación de la moneda y aumento del costo de vida que golpean a amplios sectores de la población. Comerciantes, jóvenes y trabajadores salieron a las calles inicialmente para exigir soluciones económicas, pero el malestar pronto se amplió hacia reclamos políticos.

A medida que las protestas se expandieron, más ciudades y regiones se sumaron a las manifestaciones, incrementando las consignas contra el régimen y la clase gobernante. El alza de precios y la percepción de falta de respuestas efectivas del Gobierno actuaron como catalizadores que transformaron las demandas económicas en un movimiento más amplio contra la administración estatal.

Cifra de muertos y desafíos en su verificación

La ONG Iran Human Rights elevó la cifra de víctimas a 192 personas fallecidas por represión en las protestas, con confirmaciones basadas en “fuentes directas” y medios independientes. Estas cifras reflejan el impacto de la violencia estatal y de los enfrentamientos con manifestantes durante las dos semanas de movilizaciones.

Sin embargo, otras organizaciones como Human Rights Activists News Agency han señalado cifras menores, alrededor de 116 muertos, debido a la dificultad de recopilar datos precisos producto del apagón de internet y la falta de acceso a información en terreno. Estas discrepancias subrayan las limitaciones informativas existentes en el país.

Represión, respuesta oficial e impacto social

Las autoridades iraníes han respondido a las protestas con medidas de fuerte represión, que incluyen uso de fuerzas de seguridad, arrestos masivos y restricciones a las comunicaciones. El gobierno también ha acusado a “alborotadores” de estar influidos por fuerzas extranjeras, justificando así su postura de mano dura ante la disidencia.

El apagón de internet y la censura de medios independientes han generado críticas de organizaciones de derechos humanos, que denuncian que estas acciones buscan ocultar la magnitud de los abusos y violaciones. En paralelo, testimonios de familiares de víctimas y videos difundidos por activistas sugieren que la represión ha afectado principalmente a jóvenes manifestantes.