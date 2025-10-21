HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Mundo

Álvaro Uribe es absuelto de soborno a testigos: juez deja sin efecto condena de 12 años a expresidente de Colombia

La decisión fue tomada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó la inexistencia de evidencia directa que vinculara a Uribe con la manipulación de testigos.

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Foto: AFP
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Foto: AFP

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, con lo que revocó la condena de 12 años de prisión domiciliaria que pesaba en su contra. La decisión de segunda instancia anuló las pruebas clave que sustentaron el fallo condenatorio de agosto pasado. El magistrado Manuel Antonio Merchán, ponente del caso, determinó que las interceptaciones telefónicas al exmandatario y a su abogado, Diego Cadena, carecieron de legalidad.

La absolución judicial representa un giro total en el proceso penal más emblemático de la última década en Colombia. Uribe, quien se convirtió en el primer expresidente condenado en la historia del país, recupera su presunción de inocencia tras una lectura de fallo que se extendió por más de dos horas. El tribunal consideró que no existieron elementos suficientes para probar su responsabilidad en los delitos que se le imputaban.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

lr.pe

Críticas a la jueza por "errores metodológicos"

El fallo judicial incluyó un análisis detallado de las supuestas deficiencias en la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Sandra Heredia. El magistrado Merchán señaló que la decisión inicial presentó "errores metodológicos, falacia interpretativa y valoración sesgada de pruebas". La condena anulada se basó en inferencias sin respaldo objetivo, según determinó el tribunal colegiado.

Uno de los puntos centrales fue la invalidación de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado. "Las conversaciones reflejan ausencia de instrucciones para inducir falsedad", precisó Merchán durante la lectura. El tribunal también cuestionó que la jueza Heredia confundiera la preparación legítima de testigos con un supuesto adoctrinamiento, sin establecer criterios diferenciadores entre ambas figuras. La valoración de los testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, quien acusó a Uribe de vínculos con el Bloque Metro de las AUC, recibió observaciones por falta de rigor lógico.

PUEDES VER: Donald Trump advierte que sus aliados en Oriente Medio podrían confrontar a Hamás si sigue violando el plan de paz

lr.pe

Qué pasa ahora con las investigaciones contra el expresidente

Con esta absolución, el expresidente y líder del Centro Democrático cierra el capítulo del caso por soborno a testigos que se originó en 2012. Ese año, Uribe interpuso una denuncia contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, pero la Corte Suprema abrió investigación en su contra al encontrar indicios de manipulación. El camino judicial no termina aquí para el exmandatario, ya que el proceso penal podría extenderse a otras instancias.

Las partes disponen de la posibilidad de presentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con un plazo de cinco años para revisar el caso. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá redefine el panorama político nacional, donde Uribe mantiene una influencia considerable.

Petro acusa a Uribe y a Trump de promover una persecución política y llama a movilización nacional en Bogotá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó duramente al Tribunal Superior de Bogotá tras una decisión que, según él, “contradice a la Corte Suprema de Justicia” y protege al expresidente Álvaro Uribe. Petro cuestionó que se haya considerado como “intimidad” una interceptación judicial donde —afirmó— se escucha a Uribe “hablando de sobornos”. A su juicio, el fallo “tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”, vinculando a políticos con el narcotráfico y la violencia.

En un mensaje difundido en sus redes, Petro advirtió que el expresidente estadounidense Donald Trump, “aliado con Uribe y con los políticos que impulsaron el paramilitarismo”, busca una sanción en su contra. El mandatario denunció además un intento de “golpe de Estado” promovido desde la Comisión de Acusaciones por los implicados en el caso Fomag. Finalmente, convocó a una movilización en la Plaza de Bolívar de Bogotá para iniciar la recolección de firmas del “poder constituyente”, afirmando que “ha llegado la hora de las definiciones” y que “quien define no es Trump, es el pueblo”.

Notas relacionadas
Viuda de colombiano abatido por EE.UU. en el Caribe asegura que era pescador y no narcotraficante

Viuda de colombiano abatido por EE.UU. en el Caribe asegura que era pescador y no narcotraficante

LEER MÁS
Colombia y EE.UU. buscan superar la crisis diplomática con una extensa reunión entre Petro y su embajador en Washington

Colombia y EE.UU. buscan superar la crisis diplomática con una extensa reunión entre Petro y su embajador en Washington

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

LEER MÁS
China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

China pierde terreno contra otra potencia asiática que construirá una "bestia aeroespacial" para dominar los cielos del mundo

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso: proponen bono para vivienda a jóvenes de hasta 29 años, ¿de qué trata el proyecto?

Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

Real Madrid vs Barcelona: fecha, hora y canal confirmado del partido la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Mundo

Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

Ecuador deja libre a sobreviviente del ataque de Estados Unidos a narcolancha en el Caribe por falta de pruebas

Portugal: accidente de funicular en Lisboa que dejó 16 muertos se debió a desconexión de cable defectuoso

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

José Jerí a prueba: Congreso debatirá y votará la confianza al gabinete Álvarez

Una pantomima tipo Bukele: Carlincatura satiriza los operativos de un alto funcionario en las cárceles del país

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025