HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko     TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko     TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko     
Mundo

Líder supremo de Irán insiste en no negociar con EE.UU. sobre su programa nuclear y le responde a Trump: "Sigan soñando"

"No es una negociación, sino una imposición", dijo Ali Jameneí sobre la propuesta de Donald Trump en medio de las tensiones entre Irán y EE.UU.

No es la primera vez que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, rechaza una negociación con el gobierno de Donald Trump sobre el programa nuclear de Irán.
No es la primera vez que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, rechaza una negociación con el gobierno de Donald Trump sobre el programa nuclear de Irán. | Composición LR

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, reiteró su negativa a negociar con Estados Unidos bajo "intimidación", en medio de las tensiones bilaterales por el programa nuclear iraní. El mandatario respondió además al presidente Donald Trump, quien afirmó que las últimas operaciones militares habrían destruido las principales instalaciones atómicas del país persa.

Jameneí calificó las afirmaciones de Washington como una muestra de “imposición y acto de fuerza”, y aseguró que la nación iraní no cederá ante presiones externas. Su pronunciamiento se produjo en un contexto de recrudecimiento de sanciones internacionales y tras la guerra de doce días entre Irán e Israel, en la que EE.UU. intervino con bombardeos a tres plantas nucleares.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

lr.pe

Jameneí a Trump sobre "destrucción" del programa nuclear: "Sigan soñando"

Ali Jameneí respondió directamente a Donald Trump por sus declaraciones sobre la supuesta destrucción del programa nuclear iraní durante los ataques del 22 de junio. "Él dice que es una persona dispuesta a negociar, pero cuando una negociación viene acompañada de intimidación y su resultado está decidido de antemano, eso no es una negociación, sino una imposición y un acto de fuerza", dijo el líder iraní ante un grupo de deportistas y científicos.

Con tono irónico, Jameneí desestimó la afirmación del mandatario estadounidense sobre el fin del programa atómico: “No importa, sigan soñando con eso”, expresó. Además, recalcó que “la nación iraní jamás aceptará la imposición”, en alusión a las exigencias de Washington de eliminar el enriquecimiento de uranio y limitar el desarrollo de misiles de largo alcance.

PUEDES VER: Donald Trump considera un túnel submarino entre Alaska y Rusia, pero Volodímir Zelenski rechaza la idea

lr.pe

Otras rondas de negociaciones nucleares entre Irán y EE.UU.

Entre abril y junio de este año, Irán y Estados Unidos sostuvieron cinco rondas de conversaciones destinadas a reactivar el acuerdo nuclear de 2015. Las reuniones se realizaron en medio de fuertes tensiones regionales y se suspendieron tras el inicio de la guerra con Israel.

Rondas de negociación:

  • Primera ronda (abril): encuentro exploratorio sobre condiciones previas.
  • Segunda ronda (abril): discusión sobre el levantamiento gradual de sanciones.
  • Tercera ronda (mayo): desacuerdos sobre los límites del enriquecimiento de uranio.
  • Cuarta ronda (junio, inicio): debate sobre verificación internacional y plazos.
  • Quinta ronda (junio, final): interrumpida tras los bombardeos israelíes y el ingreso de EE.UU. en el conflicto.
Notas relacionadas
Donald Trump afirma que tregua entre Israel y Hamás sigue vigente pese a nuevos bombardeos en Gaza

Donald Trump afirma que tregua entre Israel y Hamás sigue vigente pese a nuevos bombardeos en Gaza

LEER MÁS
Trump acusa a Petro de ser el “líder” del narcotráfico y anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia

Trump acusa a Petro de ser el “líder” del narcotráfico y anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia

LEER MÁS
El precio del café se dispara en EE.UU. tras aranceles de Donald Trump a Brasil y crisis climática

El precio del café se dispara en EE.UU. tras aranceles de Donald Trump a Brasil y crisis climática

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

LEER MÁS
Rodrigo Paz Pereira es nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Jorge 'Tuto' Quiroga en elecciones

Rodrigo Paz Pereira es nuevo presidente de Bolivia tras vencer a Jorge 'Tuto' Quiroga en elecciones

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
¿Quién es Edmand Lara, el Policía suspendido que denunciaba actos de corrupción y que ahora será vicepresidente de Bolivia?

¿Quién es Edmand Lara, el Policía suspendido que denunciaba actos de corrupción y que ahora será vicepresidente de Bolivia?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Temblor en Perú HOY, lunes 20 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025?

Mundo

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: Rodrigo Paz es el virtual nuevo presidente, según TSE

Conteo de votos de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, según TSE: quién va ganando las elecciones de Bolivia 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Poder Judicial ordena la libertad de los 4 manifestantes detenidos durante la marcha del 15 de octubre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025