En una edición de su programa dominical, llamado Kawsachun Coca, emitido por una radio cocalera, el expresidente Evo Morales expresó su apoyo a Nicolás Maduro y aseguró que Venezuela "no está sola" y que "está con Maduro", ya que "Venezuela puede ser un segundo Vietnam para Estados Unidos".

El exreferente del Movimiento al Socialismo (MAS) añadió que defender a Venezuela es defender "la patria grande", así como los "recursos naturales" y la "soberanía" de América Latina y el Caribe.

Morales también hizo un llamado a las y los jóvenes de toda América Latina para que acudan de forma voluntaria a reforzar las milicias en Venezuela. Previamente, el exmandatario boliviano ya había enfatizado esta propuesta, lo que generó críticas, sobre todo de parte de la oposición en Bolivia.

Estados Unidos avanza hacia la destrucción del capitalismo, asegura Evo Morales

Siguiendo su línea crítica hacia Estados Unidos, Evo Morales aseguró que el país norteamericano "va rumbo a una destrucción del capitalismo". Argumentó que "ya no es una potencia económica" y que mantiene "su poder militar" a través de la OTAN, que, a su juicio, "está en descomposición" debido a la ayuda humanitaria que Francia, España e Italia enviaron a la Franja de Gaza.

En relación con el conflicto en Oriente Medio, Morales elogió al presidente colombiano, Gustavo Petro, por su defensa de Palestina ante Naciones Unidas y le reiteró su "solidaridad" tras el anuncio de Estados Unidos sobre el retiro de su visa.

Evo Morales critica a Rodrigo Paz y a Tuto Quiroga por gestionar ayuda financiera en EE. UU.

Evo Morales criticó a Rodrigo Paz García y a Jorge 'Tuto' Quiroga, ambos candidatos que disputarán la segunda vuelta de las elecciones en Bolivia, por "ir corriendo a Estados Unidos" en busca de ayuda financiera ante organismos como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de superar la crisis en el país.

"Cuando era candidato, nunca había pensado en Estados Unidos. Yo había prometido austeridad, esfuerzo propio y lo hemos demostrado", aseguró el exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien además ratificó que no tiene acuerdos para respaldar a ninguno de los candidatos en la segunda vuelta, prevista para el próximo 19 de octubre.