Conteo de votos de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, según TSE: quién va ganando las elecciones de Bolivia 2025

La segunda vuelta electoral será entre Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano y Jorge ‘Tuto’ Quiroga de la Alianza Libre. Foto: EFE

Las elecciones en Bolivia se encuentran en la recta final. La segunda vuelta presidencial entre el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga y el senador Rodrigo Paz, no solo buscará al sucesor de Luis Arce, sino que también marcará el fin de 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales.

Para los comicios del 19 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reiterado que la jornada se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad, en medio de una fuerte agitación social marcada por la inflación, la escasez de divisas y la falta de combustible que golpea a gran parte del país.

Conteo de votos EN VIVO: sigue en vivo los resultados de las eleccines presidenciales en Bolivia 17:21 Bolivia define nuevo rumbo político tras 20 años de dominio del MAS Bolivia acudió este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente en una segunda vuelta histórica entre Rodrigo Paz Pereyra, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre. Por primera vez en dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales quedó fuera de la contienda, marcando un cambio político decisivo. 17:12 UNITEL difundirá el conteo rápido del balotaje presidencial en Bolivia desde las 20:0 La red UNITEL transmitirá la noche de este domingo 19 de octubre, desde las 20:00 horas, los resultados del conteo rápido de la segunda vuelta electoral, que definirá al presidente de Bolivia para el periodo 2025-2030. El estudio estará a cargo de la empresa Ipsos-CIESMORI y será difundido en el programa Así Decidimos. Los candidatos Rodrigo Paz (PDC) y Jorge “Tuto” Quiroga (Libre) se enfrentarán en un histórico balotaje en el que 7,9 millones de ciudadanos están habilitados para votar.

¿Cómo será el conteo de votos la segunda vuelta electoral en Bolivia?

Los resultados se conocerá tras concluir la votación de la segunda vuelta de las elecciones, alrededor de las 20:00 horas el TSE tendrá los datos necesarios para emitir los resultados preliminares a través del conteo rápido del Sirepre.

En cuanto al cómputo oficial, que estará a cargo de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y estará elaborado en base a las actas originales, podría tardar hasta 72 horas en procesarse, por lo que los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones podrían estar listos el miércoles 22 de octubre.

¿Dónde votar en las elecciones de Bolivia 2025?

Para verificar los datos en el padrón y localizar la mesa de votación asignada, el TSE habilitó "Yo Participo". Los pasos son sencillos y requieren solo de la documentación personal básica. El sistema está diseñado para ofrecer una respuesta rápida y precisa.

El procedimiento se realiza de la siguiente manera:

Acceder al portal oficial ‘Yo Participo’ o a la página web del TSE.

Introducir el número de cédula de identidad, sin incluir el lugar de expedición.

Ingresar la fecha de nacimiento del solicitante.

Completar el código de seguridad Captcha que se muestra en pantalla.

Hacer clic en la opción “Consultar”.

Tras completar este proceso, la plataforma exhibe la información exacta sobre la ciudad, el recinto electoral y el número de mesa en la que el ciudadano tiene su registro para emitir el voto. Se recomienda realizar esta verificación con antelación para resolver cualquier duda antes del día de la elección.