Mundo

Conteo de votos de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, según TSE: quién va ganando las elecciones de Bolivia 2025

Bolivia define a su próximo presidente en una segunda vuelta reñida en medio de una crisis económica. El TSE reiteró estrictas medidas de seguridad previo a los primeros resultados del conteo oficial.

La segunda vuelta electoral será entre Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano y Jorge ‘Tuto’ Quiroga de la Alianza Libre. Foto: EFE
La segunda vuelta electoral será entre Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano y Jorge ‘Tuto’ Quiroga de la Alianza Libre. Foto: EFE

Las elecciones en Bolivia se encuentran en la recta final. La segunda vuelta presidencial entre el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga y el senador Rodrigo Paz, no solo buscará al sucesor de Luis Arce, sino que también marcará el fin de 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales.

Para los comicios del 19 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reiterado que la jornada se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad, en medio de una fuerte agitación social marcada por la inflación, la escasez de divisas y la falta de combustible que golpea a gran parte del país.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Conteo de votos EN VIVO: sigue en vivo los resultados de las eleccines presidenciales en Bolivia

17:21
19/10/2025

Bolivia define nuevo rumbo político tras 20 años de dominio del MAS

Bolivia acudió este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente en una segunda vuelta histórica entre Rodrigo Paz Pereyra, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre. Por primera vez en dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales quedó fuera de la contienda, marcando un cambio político decisivo. 

17:12
19/10/2025

UNITEL difundirá el conteo rápido del balotaje presidencial en Bolivia desde las 20:0

La red UNITEL transmitirá la noche de este domingo 19 de octubre, desde las 20:00 horas, los resultados del conteo rápido de la segunda vuelta electoral, que definirá al presidente de Bolivia para el periodo 2025-2030. El estudio estará a cargo de la empresa Ipsos-CIESMORI y será difundido en el programa Así Decidimos.

Los candidatos Rodrigo Paz (PDC) y Jorge “Tuto” Quiroga (Libre) se enfrentarán en un histórico balotaje en el que 7,9 millones de ciudadanos están habilitados para votar.

¿Cómo será el conteo de votos la segunda vuelta electoral en Bolivia?

Los resultados se conocerá tras concluir la votación de la segunda vuelta de las elecciones, alrededor de las 20:00 horas el TSE tendrá los datos necesarios para emitir los resultados preliminares a través del conteo rápido del Sirepre.

En cuanto al cómputo oficial, que estará a cargo de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y estará elaborado en base a las actas originales, podría tardar hasta 72 horas en procesarse, por lo que los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones podrían estar listos el miércoles 22 de octubre.

¿Dónde votar en las elecciones de Bolivia 2025?

Para verificar los datos en el padrón y localizar la mesa de votación asignada, el TSE habilitó "Yo Participo". Los pasos son sencillos y requieren solo de la documentación personal básica. El sistema está diseñado para ofrecer una respuesta rápida y precisa.

El procedimiento se realiza de la siguiente manera:

  • Acceder al portal oficial ‘Yo Participo’ o a la página web del TSE.
  • Introducir el número de cédula de identidad, sin incluir el lugar de expedición.
  • Ingresar la fecha de nacimiento del solicitante.
  • Completar el código de seguridad Captcha que se muestra en pantalla.
  • Hacer clic en la opción “Consultar”.

Tras completar este proceso, la plataforma exhibe la información exacta sobre la ciudad, el recinto electoral y el número de mesa en la que el ciudadano tiene su registro para emitir el voto. Se recomienda realizar esta verificación con antelación para resolver cualquier duda antes del día de la elección.

Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: últimas noticias de candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga

Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: últimas noticias de candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga

Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: últimas noticias de candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga

Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: últimas noticias de candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga

Tuto Quiroga promete shock económico, préstamos y más: expertos evalúan sus propuestas rumbo a Elecciones Bolivia 2025

Tuto Quiroga promete shock económico, préstamos y más: expertos evalúan sus propuestas rumbo a Elecciones Bolivia 2025

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: últimas noticias de candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga

Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: últimas noticias de candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Grupo de astrónomos descubren un agujero negro que se comió una estrella gigante tras caer dentro de ella

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Segunda vuelta EN VIVO de Elecciones Bolivia 2025: últimas noticias de candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga

Latino graba el tenso momento que vivió dentro del Museo del Louvre en París tras robo de joyas: "No nos dejan salir"

Los 3 países de América Latina con las deudas más bajas para cerrar este 2025, según informe del FMI: ¿qué puesto ocupa Perú?

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

