La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia concluyó con el triunfo del binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), integrado por Rodrigo Paz Pereira y el expolicia Edman Lara, quienes lograron imponerse en la jornada electoral de este domingo.

A sus 39 años, el también abogado de profesión alcanzó notoriedad en 2023 gracias a sus publicaciones en TikTok, donde denunció presuntos actos de corrupción dentro de la Policía Nacional. Desde entonces, ha sabido canalizar el descontento de un sector del electorado y transformarlo en apoyo político.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Bolivia regresó a la derecha tras casi más de 20 años gobernado por el MAS y en medio de una crisis económica

Conoce a Edman Lara, el nuevo vicepresidente de Bolivia

El estilo frontal y populista de Edman Lara ha contribuido a que muchos lo vean como una especie de “justiciero” incorruptible, una imagen que le ha valido el apodo de 'El Capitán', según informa el portal Subversión en Letras.

Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de polémicas. En 2023, fue suspendido por un año de la Policía y llegó a ser detenido por un breve periodo, tras ser acusado de “uso indebido de influencias”.

Asimismo, su retórica desafiante y sus declaraciones públicas han despertado fuertes cuestionamientos. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) lo ha señalado por emitir comentarios considerados ofensivos, difamatorios y amenazantes hacia diversos comunicadores del país.

La presencia de Edman Lara en redes sociales

En su cuenta de TikTok, Edman Lara, natural de Cochabamba, tiene más de 130.000 seguidores. El político reconoce el peso que tiene esa cifra en su proyección pública. En una entrevista a CNN, destacó que la combinación entre la actividad en redes sociales y el contacto directo con la ciudadanía fue clave para que el binomio Paz-Lara alcanzara la victoria en la primera vuelta.

“Les dijimos que no confiaran en las encuestas”, expresó Lara, luciendo un collar de flores y una chaqueta con los colores del Partido Demócrata Cristiano (PDC) aquella vez, mientras lo acompañaban algunos de sus colaboradores. “Nosotros hicimos campaña en redes sociales, caminando, entrando a los mercados, escuchando a la gente. Ahí está el resultado”, añadió.

La promesa de un cambio político de Lara

Lara afirmó que el PDC busca presentarse como una alternativa distinta a las fuerzas políticas que han gobernado Bolivia en los últimos años. “Nosotros hemos hecho una alianza con la patria, con los jóvenes, con los gremiales, con los transportistas, con los mineros, con las amas de casa, con las vendedoras ambulantes, con todos los que trabajan de manera honesta”, expresó.

Durante su discurso, también mencionó algunas de sus principales propuestas. Entre ellas, destacó la necesidad de auditar las empresas estatales, reducir ciertos impuestos y recortar cargos en el sector público, excepto a maestros, médicos, policías y militares. En línea con las denuncias que lo hicieron conocido dentro de la Policía, reiteró su compromiso de enfrentar la corrupción en todas sus formas.