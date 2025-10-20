HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí felicita por videollamada al nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, por su victoria en elecciones

El presidente del Perú felicitó a su nuevo homólogo de Bolivia y lo llamó a renovar los canales diplomáticas entre ambas naciones.

José Jerí felicitó a su nuevo homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
José Jerí felicitó a su nuevo homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El presidente José Jerí, a través de una videollamada, felicitó al recientemente electo jefe de Estado de Bolivia, Rodrigo Paz. El mandatario peruano le deseó éxitos en su próxima gestión al frente del país altiplánico. Como se sabe, Paz y su agrupación, el Partido Demócrata Cristiano, se alzaron con la victoria en las elecciones celebradas en Bolivia el pasado 19 de octubre.

Según informó la cuenta institucional de la Presidencia del Perú en X (antes Twitter), durante la conversación Jerí expresó a Paz su intención de fortalecer una relación saludable, tanto comercial como políticamente, entre ambos países.

Asimismo, el presidente manifestó su interés en renovar los lazos diplomáticos entre Perú y Bolivia, resaltando la historia compartida que une a ambas naciones. Esta iniciativa habría sido bien recibida por el nuevo mandatario boliviano.

Al igual que Jerí, otros presidentes de América Latina también felicitaron a Rodrigo Paz por su elección. Javier Milei, de Argentina, y Gabriel Boric, de Chile, fueron algunos de los líderes que enviaron mensajes de apoyo a través de sus redes sociales.

¿Quién es Rodrigo Paz, nuevo presidente Bolivia?

Rodrigo Paz García es un político boliviano que alcanzó la presidencia de su país con el respaldo del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, su trayectoria incluye haber sido diputado, alcalde de Tarija y senador, cargos desde los cuales se consolidó como una figura dentro de la derecha boliviana. Su ascenso político se dio en medio de una crisis económica marcada por la escasez de divisas, la inflación y el desgaste del Movimiento Al Socialismo (MAS) tras casi dos décadas de hegemonía.

Durante su campaña, Paz García propuso un programa económico enfocado en la formalización del empleo, la redistribución del presupuesto estatal y medidas fiscales poco convencionales, como la legalización de autos indocumentados y de la marihuana, con el fin de reducir el déficit fiscal. Distintos analistas políticos aseguran que su estilo se caracteriza por el pragmatismo y la búsqueda de acuerdos amplios entre distintos sectores sociales y partidarios.

Tras imponerse en la segunda vuelta con más del 54% de los votos, Rodrigo Paz fue recibido como un punto de inflexión en la política boliviana. Su victoria significó el fin del dominio del MAS y el inicio de una nueva etapa en el país vecino. No obstante, Paz se enfrentará a desafíos complejos: mantener la estabilidad económica, ejecutar sus reformas sin profundizar tensiones sociales y garantizar la gobernabilidad en un Congreso fragmentado.

