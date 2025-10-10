Los países de América Latina resaltarán como los más ricos en el top 10 de PwC. | Composición LR

Los países de América Latina resaltarán como los más ricos en el top 10 de PwC. | Composición LR

El informe The Long View: How will the global economic order change by 2050? de PwC y Standard Chartered analiza cómo cambiarán las economías del mundo hacia el 2050. En este estudio, se destacan los países que serían los más ricos, como Estados Unidos y China. América Latina también estará presente con dos de sus países.

A través del análisis de Producto Interno Bruto (PIB) y el poder adquisitivo (PPA), los expertos proyectan que la economía mundial crecerá significativamente, y varias economías emergentes tendrán un papel crucial en esta transformación. Este avance será especialmente notorio en dos países latinoamericanos que se posicionarán entre las diez economías más grandes a nivel global hacia 2050.

¿Cuáles son los 2 países de América Latina que serían ricos en 2050, según PwC?

De acuerdo con el informe, Brasil y México serán las dos únicas economías de América Latina que lograrán colarse entre las diez principales a nivel mundial en 2050. La nación brasileña destacará como la mayor economía de Sudamérica, con el quinto lugar global, con un Producto Interno Bruto (PIB) proyectado de US$7.540 billones. Este crecimiento será impulsado por la diversificación de su economía, mejoras en infraestructura y políticas económicas que fomentan el desarrollo en diversos sectores.

México, por su parte, se posicionará en el séptimo lugar con un PIB estimado en 6.863 billones de dólares. Su crecimiento se deberá a la expansión de su economía interna, especialmente en áreas como el comercio, la manufactura y la energía. Además, las reformas estructurales y la creciente conexión con economías globales permitirán al país mantener un papel relevante en la economía mundial.

Los 3 países más ricos del mundo en 2050, según PwC

En 2050, las tres principales economías del mundo seguirán siendo China, India y Estados Unidos. La primera nación se mantendrá liderando el ranking, con un PIB proyectado de 58.499 billones de dólares. Su crecimiento se debe a su posicionamiento en la manufactura, la tecnología y su influencia en el comercio global.

India, con un PIB estimado de 44.128 billones de dólares, superará a Estados Unidos para ocupar la segunda posición. El crecimiento económico indio estará impulsado por su enorme población joven, reformas estructurales en su economía y su sector tecnológico en expansión. El país estadounidense, aunque experimentará un crecimiento significativo, ocupará el tercer lugar con un PIB de 34.102 billones de dólares por su liderazgo en innovación y capital humano.

¿Cuáles son los otros países del mundo que tendrán crecimientos económicos en 2050?

Además de las potencias económicas mencionadas, otros países como Indonesia y Rusia también tendrán un crecimiento económico notable hacia 2050. La primera nación se proyecta como la cuarta economía más grande del mundo, con un PIB estimado en 10.502 billones de dólares, gracias a su expansión industrial y al aumento del consumo interno.

Por su parte, Rusia, con su creciente sector energético y una economía diversificada, experimentará un crecimiento significativo, lo que le permitirá mantenerse en el ranking de las economías más importantes. A pesar de las tensiones geopolíticas, su participación en la economía global sigue siendo relevante, especialmente en el ámbito energético y de recursos naturales.

Top 20 de países ricos del mundo en 2030 y 2050. Foto: PwC



¿Cuál sería el top 10 de ricos en 2050, según PwC?

Según las proyecciones de PwC, el top 10 de las economías más grandes del mundo en 2050 quedaría de la siguiente manera: