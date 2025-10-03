Las costas de Perú sufrieron daños tras la erupción del volcán de Tonga. Dos peruano murieron. | Composición LR

Las costas de Perú sufrieron daños tras la erupción del volcán de Tonga. Dos peruano murieron. | Composición LR

El 15 de enero de 2022, una erupción volcánica submarina sacudió a una isla del Pacífico con tal furia que la nación quedó completamente aislada del mundo exterior. La explosión, comparada con Hiroshima por la NASA, según BBC, dañó gravemente los cables de comunicación y dejó al país sin internet durante varias semanas.

Este devastador suceso afectó a miles de kilómetros más allá, como las costas del Perú, donde generó consecuencias ambientales graves y dejó dos muertos. Lo que podría parecer algo remoto se transformó en una alerta sobre nuestra vulnerabilidad frente a fenómenos naturales extremos.

Vista satelital de Tonga tras la erupción en 2022. Foto: AFP



NASA: la erupción en Tonga fue más potente que la bomba de Hiroshima

El sábado 15 de enero de 2022, el volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Haʽapai protagonizó una explosión de magnitud colosal, al liberar una columna de ceniza, vapor y gases que alcanzaron decenas de kilómetros de altura y generar ondas atmosféricas de largo alcance. Científicos de la NASA estimaron que la energía liberada fue "cientos de veces más potente" que la bomba atómica en Hiroshima.

Mientras el ataque nuclear sobre Hiroshima liberó una gran cantidad de energía en un espacio compacto y destructivo, la erupción de Tonga desplegó su fuerza en el medio atmosférico y marino, lo que generó ondas de choque, cambios en presión y resonancias acústicas que dieron la vuelta al mundo.

Todo Tonga quedó cubierno de cenizas tras la mortal erupción. Foto: Consulado del Reino de Tonga



¿Cómo la erupción afectó a Perú?

Uno de los efectos más notorios en el Perú fue un derrame de petróleo en la costa de Callao, ocurrido el mismo 15 de enero, cuando un oleaje anómalo provocado por el tsunami golpeó un buque que abastecía la refinería La Pampilla. Se vertieron miles de galones de crudo, que contaminaron playas y zonas protegidas, y causaron mortandad de fauna marina.

Asimismo, hubo pérdida de vidas: en la provincia de Chiclayo dos mujeres murieron al ahogarse debido al oleaje inusual. Se trataba de la primera tragedia en más de 10 años relacionada con tsunamis a kilómetros de distancia.

Uno de los efectos más notorios en el Perú tras erupción de Tonga fue un derrame de petróleo en la costa de Callao. Foto: The New York Times



El tsunami generado por la erupción también provocó cambios en el nivel del mar y olas excesivas en múltiples países del Pacífico como Chile, Estados Unidos, México y Ecuador, que registraron variaciones de marea, alertas de tsunami e incluso daños menores en infraestructura costera.

Tonga en 2021 y en 2022 [imágenes]

Antes de la erupción, las islas de Tonga mostraban una exuberancia verde: vegetación abundante, relieve definido y conectividad visual clara entre los islotes que conformaban el volcán emergente. En las imágenes satelitales previas a 2022 se aprecia cómo los dos fragmentos del volcán estaban unidos por una lengua de tierra e incluso formaban una isla continua.

Así era Tonga en 2021 y en 2022. Foto: BBC



Después del desastre, las imágenes revelan una escena drásticamente distinta: cenizas que cubren la superficie, tonos grises que reemplazan al verde, pérdida de volumen en los relieves y fragmentación del terreno. En varias fotos comparativas se observa que las porciones que antes se unían quedaron separadas, anegadas o erosionadas, con casi desaparición de la capa superficial vegetal.