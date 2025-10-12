La ciudad más feliz de América Latina en 2025, según ranking de Time Out: solo superada por Abu Dabi

Time Out hizo un ranking de las ciudades con más felices en el mundo, destacando una latinoamericana. | Composición LR

Time Out hizo un ranking de las ciudades con más felices en el mundo, destacando una latinoamericana. | Composición LR

Los rankings de Time Out se han consolidado como una referencia clave sobre la calidad de vida urbana en el mundo. A través de su encuesta anual, la publicación británica consulta a miles de residentes locales sobre temas como cultura, gastronomía, accesibilidad, vida nocturna y felicidad. La edición 2025 de su ranking de ciudades más felices del mundo fue elaborada a partir de las respuestas de más de 18.000 personas en distintos continentes.

Y este año, una ciudad de América Latina se robó el protagonismo global. Con altos niveles de satisfacción por parte de sus residentes, excelente calidad de vida cotidiana y una percepción positiva en múltiples aspectos, esta urbe logró posicionarse como la segunda más feliz del planeta, solo superada por Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos.

¿Cuál es la ciudad más feliz de América Latina en 2025, según Time Out?

Según el ranking global publicado por Time Out, Medellín, en Colombia, fue elegida como la ciudad más feliz de América Latina en 2025. El informe destaca que el 97 % de sus habitantes afirma encontrar alegría en las experiencias cotidianas que ofrece la ciudad.

Además de su clima primaveral permanente y una vida nocturna vibrante, Medellín fue considerada por sus ciudadanos como la ciudad más verde del mundo, y también se ubicó como la tercera mejor ciudad gastronómica del año. Estos factores, sumados a un fuerte sentido de comunidad, la llevaron a ocupar el segundo puesto a nivel global, por encima de metrópolis como Ciudad del Cabo, Ciudad de México, Chicago y Melbourne.

Top 10 de las ciudades más felices del mundo, según Time Out

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos Medellín, Colombia Ciudad del Cabo, Sudáfrica Ciudad de México, México Bombay, India Pekín, China Shanghái, China Chicago, Estados Unidos Sevilla, España Melbourne, Australia

¿Qué otras ciudades destacan como las más felices del mundo en el ranking de Time Out?

Además de las que integran el top 10, el listado de Time Out incluyó a urbes de todos los continentes que destacan por el bienestar percibido por sus habitantes. Figuran allí ciudades europeas como Brighton, Oporto y Valencia, y también grandes capitales asiáticas como Hanói, Yakarta y Chiang Mai.

Entre las latinoamericanas, Ciudad de México también logró una posición destacada (4.º lugar), con menciones especiales a su gastronomía, oferta cultural y vida social. El ranking completo incluye 20 ciudades donde la felicidad, según sus propios residentes, es parte integral de la vida urbana diaria.