El país de América Latina con el sueldo más alto para congresistas, según ranking 2025: ganan US$2.000 más que México y Uruguay

Los sueldos de los congresistas en América Latina vuelven a estar bajo la lupa tras la publicación del ranking 2025 elaborado por Directorio Legislativo. El informe expone marcadas diferencias entre los países de la región, con montos que varían ampliamente en función del poder adquisitivo, la estructura institucional y las políticas de transparencia de cada Congreso.

Según el estudio, Colombia lidera la lista con el salario legislativo más alto de América Latina, superando por más de US$ 2.000 a México y Uruguay. El documento detalla la forma en que cada nación establece la remuneración de sus parlamentarios y permite comparar los montos, en relación con factores institucionales, administrativos y económicos propios de cada poder legislativo.

¿Cuáles son los 10 países de America Latina que lideran el ranking de los sueldos legislativos más altos?

Según el informe “Radiografía de los sueldos legislativos en América Latina 2025” elaborado por Directorio Legislativo, los 10 países con los sueldos legislativos más altos son los siguientes:

Colombia con sueldos de US$11.884 — puesto 1 en el raking

con sueldos de — puesto 1 en el raking México con sueldos de US$ 9.966 — puesto 2 en el raking

con sueldos de — puesto 2 en el raking Uruguay con sueldos de US$ 9.489 — puesto 3 en el raking

con sueldos de — puesto 3 en el raking Brasil con sueldos de US$ 8.431 — puesto 4 en el raking

con sueldos de — puesto 4 en el raking Perú con sueldos de US$ 8.239 US — puesto 5 en el raking

con sueldos de — puesto 5 en el raking Argentina (con aumento) con sueldos de US$ 7.999 — puesto 6 en el raking

con sueldos de — puesto 6 en el raking Guatemala con sueldos de US$ 7.986 — puesto 7 en el raking

con sueldos de — puesto 7 en el raking Chile con sueldos de US$ 7.900 — puesto 8 en el raking

con sueldos de — puesto 8 en el raking Costa Rica con sueldos de US$ 7.760 — puesto 9 en el raking

con sueldos de — puesto 9 en el raking Argentina (sin aumento) con sueldos de US$ 6.621 — puesto 10 en el raking

Argentina escala posiciones en el ranking regional tras el ajuste salarial a sus senadores

El aumento salarial aplicado a los senadores argentinos en 2025 elevó su remuneración mensual bruta a US$ 7.999, lo que modificó su posición dentro del ranking regional elaborado por Directorio Legislativo. Antes del ajuste, Argentina se encontraba fuera del top 10, pero con el incremento escaló hasta ubicarse en el sexto lugar, superando a Guatemala, Chile y Costa Rica.

El informe detalla que el nuevo monto refleja un aumento aprobado por resolución interna del Senado, que llevó los haberes de US$ 6.621 a casi US$ 8.000. Esta actualización situó a Argentina nuevamente entre los países latinoamericanos con salarios legislativos más altos, aunque aún por debajo de potencias regionales como Colombia, México, Uruguay, Brasil y Perú.