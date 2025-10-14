HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

El país de América Latina con el sueldo más alto para congresistas, según ranking 2025: ganan US$2.000 más que México y Uruguay

Un ranking del Directorio Legislativo revela qué países de América Latina pagan los sueldos más altos a sus congresistas en 2025.

Colombia lidera los sueldos legislativos en 2025; Perú y Aregentina destacan en el top 10. Foto: Composición LR
Colombia lidera los sueldos legislativos en 2025; Perú y Aregentina destacan en el top 10. Foto: Composición LR

Los sueldos de los congresistas en América Latina vuelven a estar bajo la lupa tras la publicación del ranking 2025 elaborado por Directorio Legislativo. El informe expone marcadas diferencias entre los países de la región, con montos que varían ampliamente en función del poder adquisitivo, la estructura institucional y las políticas de transparencia de cada Congreso.

Según el estudio, Colombia lidera la lista con el salario legislativo más alto de América Latina, superando por más de US$ 2.000 a México y Uruguay. El documento detalla la forma en que cada nación establece la remuneración de sus parlamentarios y permite comparar los montos, en relación con factores institucionales, administrativos y económicos propios de cada poder legislativo.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

lr.pe

¿Cuáles son los 10 países de America Latina que lideran el ranking de los sueldos legislativos más altos?

Según el informe “Radiografía de los sueldos legislativos en América Latina 2025” elaborado por Directorio Legislativo, los 10 países con los sueldos legislativos más altos son los siguientes:

  • Colombia con sueldos de US$11.884 — puesto 1 en el raking
  • México con sueldos de US$ 9.966 — puesto 2 en el raking
  • Uruguay con sueldos de US$ 9.489 — puesto 3 en el raking
  • Brasil con sueldos de US$ 8.431 — puesto 4 en el raking
  • Perú con sueldos de US$ 8.239 US — puesto 5 en el raking
  • Argentina (con aumento) con sueldos de US$ 7.999 — puesto 6 en el raking
  • Guatemala con sueldos de US$ 7.986 — puesto 7 en el raking
  • Chile con sueldos de US$ 7.900 — puesto 8 en el raking
  • Costa Rica con sueldos de US$ 7.760 — puesto 9 en el raking
  • Argentina (sin aumento) con sueldos de US$ 6.621 — puesto 10 en el raking

PUEDES VER: El país de América Latina que supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en top 51 del ranking mundial

lr.pe

Argentina escala posiciones en el ranking regional tras el ajuste salarial a sus senadores

El aumento salarial aplicado a los senadores argentinos en 2025 elevó su remuneración mensual bruta a US$ 7.999, lo que modificó su posición dentro del ranking regional elaborado por Directorio Legislativo. Antes del ajuste, Argentina se encontraba fuera del top 10, pero con el incremento escaló hasta ubicarse en el sexto lugar, superando a Guatemala, Chile y Costa Rica.

El informe detalla que el nuevo monto refleja un aumento aprobado por resolución interna del Senado, que llevó los haberes de US$ 6.621 a casi US$ 8.000. Esta actualización situó a Argentina nuevamente entre los países latinoamericanos con salarios legislativos más altos, aunque aún por debajo de potencias regionales como Colombia, México, Uruguay, Brasil y Perú.

Notas relacionadas
El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

LEER MÁS
Debate presidencial en Bolivia desata tensiones y marca el pulso político a una semana de las elecciones

Debate presidencial en Bolivia desata tensiones y marca el pulso político a una semana de las elecciones

LEER MÁS
Israel advierte represalias tras acusar a Hamás de romper el acuerdo sobre la entrega de cuerpos de rehenes

Israel advierte represalias tras acusar a Hamás de romper el acuerdo sobre la entrega de cuerpos de rehenes

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Donald Trump contento por ser portada de Time, pero critica la foto elegida: "Podría ser la peor de la historia"

Donald Trump contento por ser portada de Time, pero critica la foto elegida: "Podría ser la peor de la historia"

LEER MÁS
El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Mundo

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás tras el acuerdo de paz

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025