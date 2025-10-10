HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"     
Mundo

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

Solo tres hoteles de América Latina aparecen en el top 25 del ranking 2025 de Tripadvisor. Perú no figura en la lista.

Un país de América Latina, Vietnam y la India forman parte del top 3 en ranking de mejores hoteles del mundo en 2025.
Un país de América Latina, Vietnam y la India forman parte del top 3 en ranking de mejores hoteles del mundo en 2025. | Composición LR

El premio Travellers' Choice – Lo Mejor de lo Mejor de Tripadvisor es uno de los galardones más prestigiosos en la industria hotelera, otorgado a los establecimientos que reciben una cantidad excepcional de reseñas y opiniones positivas a lo largo de un año. En 2025, un hotel de América Latina ha sido considerado el mejor del mundo.

Este año, el país latinoamericano destaca en el ranking global con un hotel que ha superado a importantes destinos internacionales como Indonesia, Estados Unidos y Brasil. La competencia fue dura, pero este hospedaje logró el primer lugar en la categoría de los mejores hoteles del mundo.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Los 6 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: Venezuela sumó uno más con María Corina Machado

lr.pe

¿Cuál es el país de América Latina con el mejor hotel del mundo, según Tripadvisor?

México es el país latinoamericano que lidera la clasificación de los mejores hoteles del mundo, según Tripadvisor en 2025. El Secrets Akumal Riviera Maya fue reconocido como el mejor hospedaje a nivel global, gracias a su excelente servicio, sus cómodas instalaciones y la calidad general que ofrecen a los viajeros.

El mejor hotel del mundo en 2025 está en México. Foto: Tripadvisor<br>

El mejor hotel del mundo en 2025 está en México. Foto: Tripadvisor

Este reconocimiento coloca a México en una posición privilegiada dentro del sector turístico mundial. Además, superó a grandes destinos internacionales como Indonesia y Estados Unidos, que también cuentan con hoteles de alta gama. La elección de este establecimiento resalta la importancia creciente de América Latina en el mercado turístico global.

PUEDES VER: La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

lr.pe

Top 10 de los mejores hoteles del mundo en 2025, según Tripadvisor

El ranking de los mejores hoteles del mundo, según Tripadvisor en 2025, incluye los siguientes lugares:

  • Secrets Akumal Riviera Maya – México
  • Grandvrio Ocean Resort Danang – Vietnam
  • Gokulam Grand Turtle on the Beach – India
  • Romance Istanbul Hotel – Turquía
  • Bucuti & Tara Beach Resort – Aruba
  • St. Ermin's Hotel, Autograph Collection – Reino Unido
  • Hyatt Zilara Cap Cana – República Dominicana
  • French Quarter Inn – Estados Unidos
  • Chandys Windy Woods – India
  • Siyam World – Maldivas

PUEDES VER: Estos 2 países de América Latina serían ricos y potencias del mundo en 2050, según PwC: en top 7 con EE.UU. y China

lr.pe

¿Cuáles son los otros hoteles latinoamericanos en el ranking de Tripadvisor?

Además del Secrets Akumal Riviera Maya en el primer lugar, México tiene otra presencia destacada en el puesto 11 con el Secrets Maroma Beach Riviera, también ubicado en Cancún, lo que subraya la calidad continua de la oferta hotelera del país en la región.

Por otro lado, Brasil aparece en el puesto 14 con el Hotel Ritta Höppner en Gramado. Aunque Brasil no ocupa los primeros lugares, su presencia en el ranking demuestra que el país también es un destino atractivo para los viajeros que buscan opciones de alojamiento de alta calidad

Notas relacionadas
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

LEER MÁS
La antigua ciudad de EE.UU. cuyo nombre es en español y está en la altura de un desierto: habitantes hablan 2 idiomas

La antigua ciudad de EE.UU. cuyo nombre es en español y está en la altura de un desierto: habitantes hablan 2 idiomas

LEER MÁS
El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

El mejor jugo de frutas de América Latina es de Perú y se encuentra en el top 2 del mundo, según Taste Atlas 2025

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y está a pocas horas de Lima: tiene la forma de un puma

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto en Chile: sismo 7,8 sacudió la zona antártica, según el Centro Sismológico Nacional

Terremoto en Chile: sismo 7,8 sacudió la zona antártica, según el Centro Sismológico Nacional

LEER MÁS
"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

"La traición se la pagaron con traición": Gustavo Petro arremete contra Dina Boluarte tras ser vacada como presidenta del Perú

LEER MÁS
Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

Arqueólogos descubren al ‘Messi' del Antiguo Egipto, una escultura de un noble que mide poco más de 100 cm

LEER MÁS
Donald Trump anuncia aranceles adicionales del 100% sobre China a partir del 1 noviembre

Donald Trump anuncia aranceles adicionales del 100% sobre China a partir del 1 noviembre

LEER MÁS
“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

“La presidenta más impopular de Perú cae destituida”: así informaron medios internacionales sobre la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Mundo

Japón: aprueban proyecto que busca limitar el uso del teléfono a un máximo de dos horas al día

Israel comienza el retiro de tropas en Gaza mientras espera la liberación de rehenes por Hamás

La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025