El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil
Solo tres hoteles de América Latina aparecen en el top 25 del ranking 2025 de Tripadvisor. Perú no figura en la lista.
- La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo
- La antigua ciudad de EE.UU. cuyo nombre es en español y está en la altura de un desierto: habitantes hablan 2 idiomas
El premio Travellers' Choice – Lo Mejor de lo Mejor de Tripadvisor es uno de los galardones más prestigiosos en la industria hotelera, otorgado a los establecimientos que reciben una cantidad excepcional de reseñas y opiniones positivas a lo largo de un año. En 2025, un hotel de América Latina ha sido considerado el mejor del mundo.
Este año, el país latinoamericano destaca en el ranking global con un hotel que ha superado a importantes destinos internacionales como Indonesia, Estados Unidos y Brasil. La competencia fue dura, pero este hospedaje logró el primer lugar en la categoría de los mejores hoteles del mundo.
TE RECOMENDAMOS
VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Los 6 países de América Latina que ganaron más premios Nobel en el mundo: Venezuela sumó uno más con María Corina Machado
¿Cuál es el país de América Latina con el mejor hotel del mundo, según Tripadvisor?
México es el país latinoamericano que lidera la clasificación de los mejores hoteles del mundo, según Tripadvisor en 2025. El Secrets Akumal Riviera Maya fue reconocido como el mejor hospedaje a nivel global, gracias a su excelente servicio, sus cómodas instalaciones y la calidad general que ofrecen a los viajeros.
El mejor hotel del mundo en 2025 está en México. Foto: Tripadvisor
Este reconocimiento coloca a México en una posición privilegiada dentro del sector turístico mundial. Además, superó a grandes destinos internacionales como Indonesia y Estados Unidos, que también cuentan con hoteles de alta gama. La elección de este establecimiento resalta la importancia creciente de América Latina en el mercado turístico global.
PUEDES VER: La ciudad de América Latina que no habría sido fundada por españoles y tiene la forma de un puma: posee una maravilla del mundo
Top 10 de los mejores hoteles del mundo en 2025, según Tripadvisor
El ranking de los mejores hoteles del mundo, según Tripadvisor en 2025, incluye los siguientes lugares:
- Secrets Akumal Riviera Maya – México
- Grandvrio Ocean Resort Danang – Vietnam
- Gokulam Grand Turtle on the Beach – India
- Romance Istanbul Hotel – Turquía
- Bucuti & Tara Beach Resort – Aruba
- St. Ermin's Hotel, Autograph Collection – Reino Unido
- Hyatt Zilara Cap Cana – República Dominicana
- French Quarter Inn – Estados Unidos
- Chandys Windy Woods – India
- Siyam World – Maldivas
PUEDES VER: Estos 2 países de América Latina serían ricos y potencias del mundo en 2050, según PwC: en top 7 con EE.UU. y China
¿Cuáles son los otros hoteles latinoamericanos en el ranking de Tripadvisor?
Además del Secrets Akumal Riviera Maya en el primer lugar, México tiene otra presencia destacada en el puesto 11 con el Secrets Maroma Beach Riviera, también ubicado en Cancún, lo que subraya la calidad continua de la oferta hotelera del país en la región.
Por otro lado, Brasil aparece en el puesto 14 con el Hotel Ritta Höppner en Gramado. Aunque Brasil no ocupa los primeros lugares, su presencia en el ranking demuestra que el país también es un destino atractivo para los viajeros que buscan opciones de alojamiento de alta calidad