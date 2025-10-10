Un país de América Latina, Vietnam y la India forman parte del top 3 en ranking de mejores hoteles del mundo en 2025. | Composición LR

El premio Travellers' Choice – Lo Mejor de lo Mejor de Tripadvisor es uno de los galardones más prestigiosos en la industria hotelera, otorgado a los establecimientos que reciben una cantidad excepcional de reseñas y opiniones positivas a lo largo de un año. En 2025, un hotel de América Latina ha sido considerado el mejor del mundo.

Este año, el país latinoamericano destaca en el ranking global con un hotel que ha superado a importantes destinos internacionales como Indonesia, Estados Unidos y Brasil. La competencia fue dura, pero este hospedaje logró el primer lugar en la categoría de los mejores hoteles del mundo.

¿Cuál es el país de América Latina con el mejor hotel del mundo, según Tripadvisor?

México es el país latinoamericano que lidera la clasificación de los mejores hoteles del mundo, según Tripadvisor en 2025. El Secrets Akumal Riviera Maya fue reconocido como el mejor hospedaje a nivel global, gracias a su excelente servicio, sus cómodas instalaciones y la calidad general que ofrecen a los viajeros.

El mejor hotel del mundo en 2025 está en México. Foto: Tripadvisor



Este reconocimiento coloca a México en una posición privilegiada dentro del sector turístico mundial. Además, superó a grandes destinos internacionales como Indonesia y Estados Unidos, que también cuentan con hoteles de alta gama. La elección de este establecimiento resalta la importancia creciente de América Latina en el mercado turístico global.

Top 10 de los mejores hoteles del mundo en 2025, según Tripadvisor

El ranking de los mejores hoteles del mundo, según Tripadvisor en 2025, incluye los siguientes lugares:

Secrets Akumal Riviera Maya – México

Grandvrio Ocean Resort Danang – Vietnam

Gokulam Grand Turtle on the Beach – India

Romance Istanbul Hotel – Turquía

Bucuti & Tara Beach Resort – Aruba

St. Ermin's Hotel, Autograph Collection – Reino Unido

Hyatt Zilara Cap Cana – República Dominicana

French Quarter Inn – Estados Unidos

Chandys Windy Woods – India

Siyam World – Maldivas

¿Cuáles son los otros hoteles latinoamericanos en el ranking de Tripadvisor?

Además del Secrets Akumal Riviera Maya en el primer lugar, México tiene otra presencia destacada en el puesto 11 con el Secrets Maroma Beach Riviera, también ubicado en Cancún, lo que subraya la calidad continua de la oferta hotelera del país en la región.

Por otro lado, Brasil aparece en el puesto 14 con el Hotel Ritta Höppner en Gramado. Aunque Brasil no ocupa los primeros lugares, su presencia en el ranking demuestra que el país también es un destino atractivo para los viajeros que buscan opciones de alojamiento de alta calidad